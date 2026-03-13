مصرع شخصين في تصادم سيارتي نقل بطريق المعمورة بالإسكندرية

كتب : محمد عامر , محمد البدري

03:13 م 13/03/2026

إسعاف

لقي شخصان مصرعهما، اليوم الجمعة، إثر حادث تصادم مروع بين سيارة نقل ثقيل وأخرى نصف نقل على كوبري الـ 25 بطريق وصلة المعمورة بحي المنتزه شرقي الإسكندرية.

تفاصيل حادث التصادم بطريق المعمورة

تلقى قسم شرطة المنتزه ثان إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل، إحداهما محملة بالخضروات، بطريق المعمورة، اتجاه أبو قير، بدائرة القسم.

انقلاب سيارة نقل ثقيل

انتقل ضباط القسم والمرور رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة انقلاب سيارة النقل الثقيل فوق سيارة نصف نقل محملة بالخضروات، ما أدى إلى تحطمها بالكامل.

مصرع شخصين ونقل الجثتين

أسفر الحادث عن مصرع شخصين، وهما سائق سيارة النصف نقل ومرافقه، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة لتسليمها للنيابة العامة، فيما جرى القبض على سائق السيارة النقل الثقيل المتسبب في الحادث.

تحرير محضر بالحادث

حرر محضر بالواقعة في قسم شرطة المنتزه ثان، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق وكشف ملابسات الحادث.

حادث تصادم طريق المعمورة الإسكندرية قسم شرطة المنتزه ثان

