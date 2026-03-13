جامعة المنيا تعلن القائمة المبدئية للمتقدمين لعميدتي الطب وعلوم الرياضة

كتب : جمال محمد

03:57 م 13/03/2026
    المرشحون لمنصب عميدي علوم الرياضة بالمنيا

أعلنت جامعة المنيا برئاسة الدكتور عصام فرحات، القائمة المبدئية للمتقدمين لشغل منصب عميد كليتي الطب وعلوم الرياضة، استعدادًا لمرحلة الترشيح والمقابلات النهائية.

المتقدمون لمنصب عميد كلية الطب

تقدم لمنصب عميد كلية الطب 6 مرشحين وهم:

أ.د/ أحمد محمد كمال الشافعي – وكيل كلية الطب لشؤون الدراسات العليا والبحوث

أ.د/ محمد عمر عبد العزيز محمد – أستاذ بقسم أمراض الباطنة.

أ.د/ نهى أنور حسين حسونة – أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة.

أ.د/ أيمن نادي عبد المجيد محمد – رئيس قسم أمراض النساء والتوليد.

أ.د/ طارق خلف فتح الباب متولي – رئيس قسم جراحة المسالك البولية.

أ.د/ نادية فاروق محمد الأمين – رئيس قسم الأشعة.

المتقدمون لمنصب عميد كلية علوم الرياضة

كما تقدم 5 مرشحين لمنصب عميد كلية علوم الرياضة وهم:

أ.د/ هشام محمد عبد الحليم رشوان – أستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس.

أ.د/ إبراهيم ربيع شحاته محمد – أستاذ بقسم العلوم النفسية والتربوية.

أ.د/ عمرو سليمان محمد سليمان – قائم بعمل عميد كلية علوم الرياضة.

أ.د/ محمد فتحي محمد توتي – وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أ.د/ محمد فوزي عبد العزيز علي – رئيس قسم الإدارة الرياضية.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نتفليكس تطلق سلسلة وثائقيات عن كرة القدم البرازيلية قبل مونديال 2026
رياضة عربية وعالمية

نتفليكس تطلق سلسلة وثائقيات عن كرة القدم البرازيلية قبل مونديال 2026
بدون حراسة.. قادة إيران يشاركون في مسيرة يوم القدس ويوجهون رسالة لترامب
شئون عربية و دولية

بدون حراسة.. قادة إيران يشاركون في مسيرة يوم القدس ويوجهون رسالة لترامب
كيف تحوّل كوب الشاي إلى قنبلة صحة؟.. طبيب يكشف
سفرة رمضان

كيف تحوّل كوب الشاي إلى قنبلة صحة؟.. طبيب يكشف

البابا ليو يدعو القادة المسيحيين الذين يشعلون الحروب إلى مراجعة ضمائرهم
شئون عربية و دولية

البابا ليو يدعو القادة المسيحيين الذين يشعلون الحروب إلى مراجعة ضمائرهم
ترامب في مأزق إيران.. 7 أسباب تحذر من تحول "الغضب الملحمي" إلى فشل تاريخي
شئون عربية و دولية

ترامب في مأزق إيران.. 7 أسباب تحذر من تحول "الغضب الملحمي" إلى فشل تاريخي

بين صعود وهبوط.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال أسبوع؟
أمريكا تعلن مصرع جميع أفراد طاقم طائرة التزود بالوقود في العراق
البابا ليو يدعو القادة المسيحيين الذين يشعلون الحروب إلى مراجعة ضمائرهم