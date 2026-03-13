أعلنت جامعة المنيا برئاسة الدكتور عصام فرحات، القائمة المبدئية للمتقدمين لشغل منصب عميد كليتي الطب وعلوم الرياضة، استعدادًا لمرحلة الترشيح والمقابلات النهائية.

المتقدمون لمنصب عميد كلية الطب

تقدم لمنصب عميد كلية الطب 6 مرشحين وهم:

أ.د/ أحمد محمد كمال الشافعي – وكيل كلية الطب لشؤون الدراسات العليا والبحوث

أ.د/ محمد عمر عبد العزيز محمد – أستاذ بقسم أمراض الباطنة.

أ.د/ نهى أنور حسين حسونة – أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة.

أ.د/ أيمن نادي عبد المجيد محمد – رئيس قسم أمراض النساء والتوليد.

أ.د/ طارق خلف فتح الباب متولي – رئيس قسم جراحة المسالك البولية.

أ.د/ نادية فاروق محمد الأمين – رئيس قسم الأشعة.

المتقدمون لمنصب عميد كلية علوم الرياضة

كما تقدم 5 مرشحين لمنصب عميد كلية علوم الرياضة وهم:

أ.د/ هشام محمد عبد الحليم رشوان – أستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس.

أ.د/ إبراهيم ربيع شحاته محمد – أستاذ بقسم العلوم النفسية والتربوية.

أ.د/ عمرو سليمان محمد سليمان – قائم بعمل عميد كلية علوم الرياضة.

أ.د/ محمد فتحي محمد توتي – وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أ.د/ محمد فوزي عبد العزيز علي – رئيس قسم الإدارة الرياضية.