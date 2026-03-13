استأنفت اللجان الانتخابية في نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط أعمال التصويت عقب الانتهاء من صلاة الجمعة، التي أدى عشرات المهندسين مناسكتها داخل المخيم الانتخابي بمقر النقابة، في أجواء اتسمت بالهدوء والتنظيم.

قرار مؤقت بوقف التصويت

قررت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات إيقاف التصويت مؤقتًا لإتاحة الفرصة لأعضاء الجمعية العمومية لأداء صلاة الجمعة، قبل أن تُستأنف العملية الانتخابية ويتم استقبال الناخبين مجددًا داخل اللجان.

رئيس لجنة الانتخابات: أجواء هادئة ومنضبطة

قال المهندس محمد رمضان عبد الحميد، رئيس لجنة الانتخابات بأسيوط، إن العملية الانتخابية تسير في أجواء من الهدوء والانضباط، مع التزام واضح من مندوبي المرشحين على مقعد نقيب مهندسي مصر بالقواعد واللوائح المنظمة.

حظر الدعاية الانتخابية

وأكد رئيس اللجنة على تشديد الحظر على أي دعاية انتخابية داخل المخيم الانتخابي، حفاظًا على نزاهة العملية الانتخابية وحيادها وضمان عدم التأثير على إرادة الناخبين.

توقعات بزيادة الإقبال

وأشار عبد الحميد إلى توقع ارتفاع معدلات الإقبال على التصويت خلال الساعات المقبلة، خاصة بعد انتهاء المهندسين من أداء صلاة الجمعة.

حضور قيادات النقابة الفرعية

يتواجد المهندس الهيثم عبد الحميد نصر، نقيب مهندسي أسيوط، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، منذ الساعات الأولى لانطلاق الانتخابات، لاستقبال المهندسين وتوجيه الشكر لهم على مشاركتهم الفعالة.

المرحلة الأخيرة من الانتخابات

انطلقت اليوم الجمعة انتخابات المرحلة الثالثة والأخيرة من انتخابات نقابة المهندسين المصرية، لاختيار نقيب مهندسي مصر لمدة أربع سنوات، حيث تُجرى جولة الإعادة بين الدكتور المهندس محمد عبد الغني والمهندس هاني ضاحي بعد حصولهما على أعلى الأصوات في الجولة السابقة.

إشراف قضائي كامل

شهدت اللجان الانتخابية بنقابة المهندسين الفرعية بأسيوط فتح أبوابها أمام أعضاء الجمعية العمومية للإدلاء بأصواتهم، تحت إشراف قضائي كامل يضمن نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها.

أعداد الناخبين

يبلغ عدد من لهم حق التصويت في انتخابات نقابة المهندسين بأسيوط 14 ألفًا و642 مهندسًا من أعضاء الجمعية العمومية، يشاركون في هذه الجولة الحاسمة لاختيار نقيب مهندسي مصر.