في ظل أزمة طاقة حادة وازدياد الاحتجاجات في الشوارع، أقرّت الحكومة الكوبية بأنها دخلت في مفاوضات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومن جانبه، أعلن رئيس كوبا ميجيل دياز كانيل يوم الجمعة، أن حكومته كانت تجري محادثات مع إدارة ترامب، في وقت تعاني فيه البلاد من نقص حاد في النفط وتغرق بشكل متزايد في انقطاعات كهرباء مزمنة.

ورغم أن أخبار هذه المحادثات كانت قد تسرّبت بالفعل إلى وسائل الإعلام الأمريكية، فإنها المرة الأولى التي تعترف فيها الحكومة الكوبية رسميًا بها.

واعتبر كثيرون هذا الإعلان محاولة أخيرة من نظام يواجه صعوبات للبقاء في السلطة، في ظل تصعيد إدارة ترامب ضغوطها على الدولة الشيوعية التي يبلغ عمرها 67 عامًا.

وقال دياز كانيل، في خطاب بثته وسائل الإعلام الرسمية الكوبية، إن هذه المحادثات تهدف إلى إيجاد حلول عبر الحوار للخلافات الثنائية بين بلدينا، مضيفًا أن عوامل دولية ساهمت في تسهيل هذه الاتصالات.

وأوضح أن هذه المحادثات ضرورية أيضًا لتحديد مدى استعداد الجانبين لاتخاذ إجراءات ملموسة لصالح شعبي البلدين. وحذّر الزعيم الكوبي من أن هذه المفاوضات قد تستغرق وقتًا طويلًا قبل أن تسفر عن نتائج.

وقال: "تُبنى جداول الأعمال، وتُجرى المفاوضات والمحادثات، ويتم التوصل إلى اتفاقات — وهي أمور ما زلنا بعيدين عنها، لأننا ما زلنا في المراحل الأولى من هذه العملية".