شهدت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، طقسًا سيئًا مع وجود غيوم في السماء مصحوبة برياح متوسطة، وموجة صقيع خفيفة.

استعدادات مكثفة لمواجهة الطقس السيئ

أعلن المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية، واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر لحماية المواطنين والممتلكات.

متابعة وصيانة شبكات البنية التحتية

شدد المحافظ على مواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي والكهرباء، ومراجعة سلامة خطوط الغاز، مع استمرار عمل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفروع بالمراكز والمدن، ومركز السيطرة على الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على مدار الساعة.

تكليف فرق الطوارئ بالتواجد الميداني

كلف محافظ كفر الشيخ رؤساء المدن ونوابهم ورؤساء القرى وفرق الكهرباء وسائقي المعدات في الوحدات المحلية وفرق النظافة والأجهزة المعنية بالتواجد على مدار الساعة، والتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة أو أمطار محتملة.