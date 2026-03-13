أسفر حادث تصادم، اليوم الجمعة، بين سيارتين ميكروباص صغير الحجم بالكيلو 43 بطريق الإسكندرية الصحراوي بمنطقة العامرية، عن إصابة 7 مواطنين تم نقلهم إلى مستشفى العامرية العام لتلقي العلاج.

الحالة الصحية للمصابين

أسفر الحادث عن إصابة كل من: "فارس عبد الوهاب عبد الراضي، 17 سنة، مقيم الإسماعيلية، بكسر بالفخذ الأيمن والأيسر، ومحمد هاشم محمود، 58 سنة، مقيم قرية الدواجن الكيلو 59، بكسر بمفصل الفخذ الأيمن، وعلي محمد لطفي، 14 سنة، مقيم العامرية، بسحجات متفرقة بالجسم، وشيماء علي محمود، 29 سنة، مقيمة العامرية، بكدمة بالظهر وسحجات متفرقة بالجسم".

كما أصيب كل من: "سحر محمد أحمد، 37 سنة، مقيمة العامرية، بكدمة بالظهر وسحجات متفرقة بالجسم، وعمر محمود محمد، 28 سنة، مقيم الإسماعيلية، بارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، وسعيدة أحمد عبد الفتاح، 50 سنة، مقيمة العامرية، بكسر مضاعف بالفخذ الأيسر والفك السفلي.

بلاغ بوقوع الحادث

تلقي اللواء رشاد فاروق، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة العامرية ثان يفيد ورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة عن تصادم سيارتين بالكيلو 43 بطريق الإسكندرية الصحراوي.

الانتقال إلى موقع الحادث

انتقل ضباط الشرطة والمرور، رفقة 4 سيارات إسعاف، إلى مكان الحادث، وتبين من المعاينة اصطدام سيارة ميكروباص صغيرة بأخرى، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص.

نقل المصابين للمستشفى

جرى نقل المصابين إلى مستشفى العامرية العام لتلقي العلاج اللازم، وسط متابعة طبية دقيقة لحالتهم.

تحرير محضر بالواقعة

تم تحرير محضر بالحادث بقسم شرطة العامرية ثان، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق وكشف ملابسات الحادث.