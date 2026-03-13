أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال 67 مليوناً و657 ألفاً و252 زيارة من السيدات لتلقي خدمات الفحص والتوعية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية المستدامة لدعم صحة المرأة المصرية، منذ إطلاقها في يوليو 2019، مما يعكس الإقبال الكبير والثقة في الخدمات المقدمة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الزيارات توزعت إلى 23 مليوناً و267 ألفاً و788 زيارة أولية، و30 مليوناً و879 ألفاً و125 زيارة دورية، و13 مليوناً و510 آلاف و338 زيارة عارضة، داعياً السيدات إلى الاطمئنان الدوري على صحتهن، حيث يساهم الكشف المبكر عن أورام الثدي في تقليل العبء على المريضة والدولة من خلال بروتوكولات العلاج الفعالة والمجانية وفق أحدث المعايير العالمية.

وأشار إلى تردد 898 ألفاً و104 سيدات على المستشفيات لإجراء فحوصات متقدمة، مع تقديم الخدمات عبر 3663 وحدة صحية و102 مستشفى على مستوى الجمهورية، وإمكانية الاستفسار عبر الخط الساخن لمبادرة “100 مليون صحة” على الرقم 15335 أو 105.

وأكد أن المبادرة تتبع أحدث البروتوكولات العالمية لعلاج سرطان الثدي في 14 مركزاً تابعاً للوزارة و14 مركزاً جامعياً مجاناً، مع تجهيزها لتصبح مراكز بحثية متقدمة في علاج الأورام، تنفيذاً لرؤية القيادة السياسية للاهتمام بالصحة العامة.

وتستهدف المبادرة السيدات من سن 18 عاماً فأكثر، وتشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، الضغط، قياس الوزن والطول ومؤشر كتلة الجسم)، والتوعية بعوامل الخطورة، إلى جانب الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

من جانبه، كشف الدكتور حاتم أمين، المدير التنفيذي للمبادرة، عن اكتشاف 37 ألفاً و427 حالة سرطان ثدي، وإجراء 449 ألفاً و571 أشعة ماموجرام، وسحب 57 ألفاً و446 عينة للتحليل، مع تقديم العلاج مجاناً للحالات المؤكدة، بالإضافة إلى توقيع الكشف على 153 ألفاً و728 سيدة بالوحدات المتنقلة وإجراء 61 ألفاً و103 أشعات بها.

وأضاف أن الوزارة تتابع علاج الحالات عبر التأمين الصحي أو نفقة الدولة، مع تدريب 30 ألفاً و98 من الفرق الطبية (أطباء، تمريض، فنيي أشعة وباثولوجي)، وتلقي 34 ألفاً و788 مكالمة استفسارية، مما يعزز كفاءة الخدمات ويرفع الوعي بأهمية الكشف المبكر والرعاية الوقائية.