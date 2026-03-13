أصيب 7 مواطنين، اليوم الجمعة، إثر حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص صغير الحجم بالكيلو 43 بطريق الإسكندرية - القاهرة الصحراوي، بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية.

بلاغ بوقوع الحادث

تلقى اللواء رشاد فاروق، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة العامرية ثان، يفيد ورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة عن تصادم سيارتين ميكروباص بالطريق المشار إليه.

انتقال فرق الإسعاف والشرطة

انتقل ضباط الشرطة والمرور رفقة 4 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة وقوع الاصطدام بين السيارتين، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص من مستقليهما بإصابات وجروح متفرقة.

نقل المصابين للمستشفى

تم نقل المصابين إلى مستشفى العامرية العام لتلقي العلاج اللازم، وسط متابعة طبية دقيقة لحالتهم.

تحرير محضر بالواقعة

حرر محضر بالحادث في قسم شرطة العامرية ثان، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق وكشف ملابسات الواقعة.