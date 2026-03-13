الأمن الاقتصادي يضبط 1311 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

03:30 م 13/03/2026

شنت وزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة على مستوى الجمهورية، لمواجهة الجرائم بمختلف صورها، من خلال تكثيف التحركات الميدانية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لـ قطاع الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة عن نتائج إيجابية بعدة مجالات، حيث نجحت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات في ضبط 1311 قضية متنوعة، ضمن حملات استهدفت مواجهة المخالفات داخل مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية والقطارات.

علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق

كما تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط 4168 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد، في إطار التصدي لصور الاستيلاء غير المشروع على الخدمات.

وفي مجال مكافحة الجرائم المالية، أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط 475 قضية متنوعة، شملت مخالفات الضرائب العامة والجمارك وتحريات المدين لصالح مصلحة الضرائب.

كما واصلت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة جهودها، حيث تم ضبط 96 قضية متنوعة، أبرزها مخالفات البناء ومحال بدون ترخيص، إلى جانب تنفيذ قرارات إدارية.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية، لتحقيق الردع العام وتعزيز الالتزام بالقانون.

ترامب في مأزق إيران.. 7 أسباب تحذر من تحول "الغضب الملحمي" إلى فشل تاريخي
شئون عربية و دولية

ترامب في مأزق إيران.. 7 أسباب تحذر من تحول "الغضب الملحمي" إلى فشل تاريخي
متى تجب زكاة الفطر بالضبط؟.. إجابة حاسمة من علي جمعة (فيديو)
جنة الصائم

متى تجب زكاة الفطر بالضبط؟.. إجابة حاسمة من علي جمعة (فيديو)

ليست المشروبات الغازية.. لن تتوقع ما هو أخطر مشروب يدمر أسنانك؟
سفرة رمضان

ليست المشروبات الغازية.. لن تتوقع ما هو أخطر مشروب يدمر أسنانك؟
اعتقال 4 أشخاص في هولندا بعد هجوم على كنيس يهودي
شئون عربية و دولية

اعتقال 4 أشخاص في هولندا بعد هجوم على كنيس يهودي
مصر والبنك الدولي يستعرضان مقترح “ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية” لجذب
أخبار مصر

مصر والبنك الدولي يستعرضان مقترح “ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية” لجذب

بين صعود وهبوط.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال أسبوع؟
أمريكا تعلن مصرع جميع أفراد طاقم طائرة التزود بالوقود في العراق
البابا ليو يدعو القادة المسيحيين الذين يشعلون الحروب إلى مراجعة ضمائرهم