الأمن الاقتصادي يضبط 1311 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

شنت وزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة على مستوى الجمهورية، لمواجهة الجرائم بمختلف صورها، من خلال تكثيف التحركات الميدانية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لـ قطاع الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة عن نتائج إيجابية بعدة مجالات، حيث نجحت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات في ضبط 1311 قضية متنوعة، ضمن حملات استهدفت مواجهة المخالفات داخل مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية والقطارات.

كما تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط 4168 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد، في إطار التصدي لصور الاستيلاء غير المشروع على الخدمات.

وفي مجال مكافحة الجرائم المالية، أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط 475 قضية متنوعة، شملت مخالفات الضرائب العامة والجمارك وتحريات المدين لصالح مصلحة الضرائب.

كما واصلت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة جهودها، حيث تم ضبط 96 قضية متنوعة، أبرزها مخالفات البناء ومحال بدون ترخيص، إلى جانب تنفيذ قرارات إدارية.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية، لتحقيق الردع العام وتعزيز الالتزام بالقانون.