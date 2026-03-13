الدفاعات الإماراتية تعترض 7 صواريخ باليستية و27 مسيّرة قادمة من إيران

كتب : محمد جعفر

03:36 م 13/03/2026 تعديل في 03:54 م

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية تصدت، اليوم، لـ 7 صواريخ باليستية و27 طائرة مسيّرة قادمة من إيران، في إطار عمليات التصدي للهجمات التي تستهدف أراضي الدولة.

اعتراض عشرات الصواريخ والطائرات المسيّرة

وأوضحت الوزارة في بيان لها عبر حسابها على منصة "إكس"، أن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت منذ بدء الاعتداءات الإيرانية مع 285 صاروخاً باليستياً و15 صاروخاً جوالاً و1567 طائرة مسيّرة، مؤكدة استمرار الجاهزية للتصدي لأي تهديدات محتملة، وأسفرت هذه الاعتداءات عن 6 حالات وفاة من الجنسيات الإماراتية والباكستانية والنيبالية والبنغلادشية، إضافة إلى 141 حالة إصابة بسيطة ومتوسطة.

وشملت الإصابات جنسيات متعددة، من بينها: الإماراتية، المصرية، السودانية، الإثيوبية، الفلبينية، الباكستانية، الإيرانية، الهندية، البنغلادشية، السريلانكية، الأذربيجانية، اليمنية، الأوغندية، الإرتيرية، اللبنانية، الأفغانية، البحرينية، جزر القمر، التركية، العراقية، النيبالية، النيجيرية، العمانية، الأردنية، الفلسطينية، الغانية، الأندونيسية والسويدية.

تأكيد الجاهزية للتصدي لأي تهديد

وأكدت وزارة الدفاع الإماراتية أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية الكاملة للتعامل مع أي تهديدات، مشددة على التصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وأضافت أن هذه الإجراءات تأتي لصون سيادة الإمارات وأمنها واستقرارها، وحماية مصالحها ومقدراتها الوطنية.

أمريكا تعلن مصرع جميع أفراد طاقم طائرة التزود بالوقود في العراق
