بعد منح ستارمر الإذن لأمريكا.. انفجار عنيف بقاعدة عسكرية بريطانية في قبرص

كتب : محمد أبو بكر

01:30 ص 02/03/2026

أرشيفية

وقع انفجار عنيف في قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في قبرص وفقا لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية في نبأ عاجل لها.

وحسب الصحيفة البريطانية، تم سماع انفجار قوي في قاعدة أكروتيري الجوية البريطانية في ليميسول حوالي منتصف الليل بالتوقيت المحلي، بعد إعلان ما وُصف بـ"تهديد أمني".

وأشارت الصحيفة البريطانية، أنه لا يُعرف بعد ما إذا كان الانفجار مرتبطًا بالأحداث في إيران، لكنه يأتي بعد أن منح كير ستارمر الإذن للولايات المتحدة بشن ضربات "دفاعية" على مواقع صواريخ إيرانية من قواعد بريطانية.

ووفقا للصحيفة البريطانية، فإنه حتى الآن، لم يتضح ما إذا كان هناك أي إصابات أو حجم الأضرار الناتجة عن الانفجار.

وقالت ديلي ميل البريطانية نقلا عن مصادر لها: "إن عناصر القاعدة تم تحذيرهم من تهديد محتمل وطُلب منهم العودة إلى منازلهم والبقاء في الداخل حتى إشعار آخر".

وقد تم إعلان "تهديد أمني" في القواعد البريطانية في قبرص قبل منتصف الليل مباشرة، وفقًا لما نشرته صحيفة قبرص ميل.

كما طُلب من الأفراد "الابتعاد عن النوافذ والاحتماء خلف أو تحت أثاث متين وصلب" وانتظار التعليمات الإضافية حسب الصحيفة.

لم تشارك بريطانيا في الضربات على إيران التي أدت إلى مقتل آية الله علي خامنئي، لكن يوم الأحد أسقطت مقاتلات بريطانية طائرة مسيّرة إيرانية كانت متجهة إلى قطر.

