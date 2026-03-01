قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، إعفاء رئيس حي الزهور اللواء أيمن صبحي قليني من منصبه، وذلك على خلفية شكاوى المواطنين المتعلقة بسوء مستوى الخدمات وانتشار الإشغالات داخل نطاق الحي.

وجاء القرار عقب متابعة ميدانية ورصد لملاحظات تتعلق بتراجع مستوى الأداء، بما لا يتماشى مع خطط المحافظة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين الصورة الحضارية للشوارع والميادين.

رضا المواطن معيار التقييم

وأكد محافظ بورسعيد أن المرحلة الحالية تتطلب أداءً ميدانيًا حقيقيًا، وسرعة في الاستجابة لشكاوى المواطنين، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي تقصير داخل منظومة العمل التنفيذي.

وأوضح المحافظ أن معيار التقييم الأساسي للمسؤولين هو مدى رضا المواطن، إلى جانب تحقيق الانضباط بالشوارع ورفع كفاءة الخدمات اليومية، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى المعيشة داخل الأحياء.

توجيهات عاجلة لرفع كفاءة الخدمات

ووجّه المحافظ بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين مستوى النظافة العامة، والتعامل الحاسم مع الإشغالات، وتكثيف الحملات اليومية بنطاق حي الزهور، مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان تنفيذ التكليفات على أرض الواقع.

كما شدد المحافظ على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، وتحقيق الانضباط الكامل، بما يسهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري لمحافظة بورسعيد، وتقديم خدمات تليق بأبنائها.