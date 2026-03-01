إعلان

محافظ أسوان يحيل مخالفات ملعب مدرسة الأمل للصم إلى النيابة العامة

كتب : إيهاب عمران

02:33 م 01/03/2026
    محافظ أسوان يراجع اوراق تاجير الملعب
    محافظ أسوان يزور مدرسة الأمل
    محافظ أسوان يتحدث مع مسؤلى المدرسة
    محافظ أسوان يراجع موقف طايعة برايل
    محافظ أسوان يستمع لمشكلات اولياء أمور مدرستى الامل والصم

أجرى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان زيارة ميدانية مفاجئة إلى مدرسة الأمل للنور والمكفوفين، لمتابعة مستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب من ذوي الهمم، والتأكد من انتظام العمل داخل المدرسة بالكفاءة المطلوبة، في إطار حرص المحافظة على دعم العملية التعليمية وتحسين جودة الخدمات.

مراجعة تشغيل طابعة برايل

وخلال جولته، تفقد المحافظ دفاتر تشغيل الماكينات الخاصة بطابعة «برايل»، وراجع سجلات الصيانة والتشغيل، موجهاً بسرعة التنسيق مع الشركة المختصة بأعمال الإصلاح والصيانة لضمان استمرارية العمل بالكفاءة المطلوبة.

كما شدد على ضرورة توفير الخامات والمستلزمات اللازمة لتشغيل الطابعة بصورة منتظمة، بما يتيح للطلاب المكفوفين الحصول على المناهج الدراسية بطريقة مناسبة تسهم في تحسين مستوى التحصيل العلمي.

وأكد أن المحافظة لن تدخر جهداً في دعم مدارس ذوي الهمم، من خلال تذليل أية عقبات فنية أو إدارية قد تؤثر على سير العملية التعليمية.

دعم متكامل للطلاب وأولياء الأمور

وخلال لقائه بعدد من أولياء الأمور، أوضح المحافظ أن العمل جارٍ لتوفير بيئة تعليمية وتربوية ملائمة لأبنائهم، مع إعداد قائمة شاملة بالاحتياجات من أجهزة ومهمات ومواد تعليمية، لضمان توفير سبل الراحة والرعاية المتكاملة للطلاب، وتحقيق أفضل نتائج تعليمية ممكنة.

زيارة مفاجئة لمدرسة الأمل للصم

وعقب ذلك، توجه المحافظ في زيارة مفاجئة إلى مدرسة الأمل للصم، حيث راجع دفاتر الحضور والانصراف للعاملين للتأكد من الانضباط الإداري، ومتابعة انتظام العملية التعليمية داخل الفصول، مشدداً على أهمية الالتزام الكامل بمواعيد العمل وتقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب.

تحويل مخالفات للنيابة العامة

وفي سياق متصل، أعلن المحافظ أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة بتحويل المختصين عن تأجير الملعب الملحق بالمدرسة إلى النيابة العامة للتحقيق الفوري، حال ثبوت عدم توريد المبالغ المحصلة إلى الحساب الرسمي للمدرسة. وأوضح أن أي تحصيل مالي يجب أن يتم وفق الضوابط المنظمة وبموافقة مجلس الأمناء، بهدف توجيه العوائد الذاتية لتحسين الخدمات المقدمة للطلاب.

لا تهاون في تطبيق القانون

وشدد محافظ أسوان على أنه لا تهاون في تطبيق القانون أو السماح بأي مخالفات، مؤكداً أن دعم ورعاية الطلاب من ذوي الهمم يمثل أولوية قصوى، في إطار توجه الدولة نحو تحقيق العدالة التعليمية وتكافؤ الفرص، والارتقاء بمستوى الخدمات داخل المؤسسات التعليمية بالمحافظة.

أسوان ذوي الهمم طابعة برايل مدرسة الأمل تحويل للنيابة

