وداع حزين في 'العزبة البيضاء'.. تشييع جثماني السيدة ونجلها ضحيتي الذبح بكفر الشيخ -صور

كتب : إسلام عمار

09:39 م 07/02/2026 تعديل في 10:00 م
    لحظة دفن الضحيتين
    مشهد من الجنازة
    أثناء خروج الجثمان
    الانتظار امام باب المشرحة
    خلال الدفن
    أثناء الجنازة

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شيع أهالي العزبة البيضاء التابعة لقرية الحمراء بمركز كفر الشيخ، اليوم السبت، جنازة سيدة مسنة ونجلها، والتي عثر عليهما مذبوحين بمسكنهما بنفس العزبة، وسط حالة من الحزن والبكاء الشديد بين أهالي ونساء مسقط رأس الضحيتين حزنًا عليهما.

ووصل جثماني السيدة المسنة ونجلها الثلاثيني إلى العزبة البيضاء عقب استلام كلا الجثمانين من مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام عقب الأنتهاء من عملية التشريح وفقًا لقرار النيابة العامة، فيما ادى أهالى العزبة البيضاء صلاة الجنازة عليهما بإحدى ساحات العزبة ليوارى جثمانهما الثرى بمقابر الأسرة.

تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة كفر الشيخ بالعثور على جثتي سيدة ونجلها، كل منهما به آثار ذبح باستخدام آلة حادة.

وانتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثتين لكل من "ص.س.م"، 65 عامًا، و"أ.س.ع"، 34 عامًا، تحملان آثار طعنات بالرقبة.

وشكّل مدير المباحث الجنائية فريق بحث جنائي ترأسه العميد أحمد الصباحي، رئيس مباحث المديرية، ضم الرائد محمد هاني، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، ومعاونيه، لكشف غموض الواقعة والوصول إلى مرتكبيها.

وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدًا لصدور قرار بشأنهما. كما جرى تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

اقرأ أيضًا:

طعنات بالرقبة.. العثور على سيدة ونجلها مقتولين داخل مسكنهما بكفر الشيخ

بعد العثور عليهما مذبوحين.. أول صورة تجمع ضحيتي كفر الشيخ

"مذبوحان داخل الشقة".. انتداب الطب الشرعي لفحص ضحيتين بكفر الشيخ

اتصال هاتفي كشف المأساة.. تفاصيل العثور على سيدة ونجلها مذبوحين بكفر الشيخ

