قنصل الصين بالإسكندرية: علاقاتنا مع مصر في أفضل مراحلها التاريخية -صور

الإسكندرية - محمد البدري:

أكد القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية، "يانغ يي"، أن العلاقات المصرية الصينية تمر حالياً بأفضل مراحلها في التاريخ، مدفوعةً بالشراكة الاستراتيجية الشاملة وتحت التوجيه المباشر للرئيسين عبد الفتاح السيسي وشي جين بينغ.

جاء ذلك خلال احتفالية القنصلية، مساء اليوم السبت، بعيد الربيع الصيني لعام 2026، بحضور عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية بالإسكندرية وممثلي الجهات التنفيذية بالإسكندرية.

70 عامًا من الدبلوماسية

وقال "يانغ يي" في كلمته، إن عام 2026 يوافق الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين ومصر، مشيراً إلى أن تزامن عيد الربيع مع رمضان جعل أكثر من 3.5 مليار نسمة حول العالم يحتفلون معًا، مهنئًا المصريين بقوله: "رمضان كريم، وكل عام وأنتم بخير".

وأوضح القنصل أن الصين، التي تجاوز ناتجها المحلي 140 تريليون يوان، تضع مصر على رأس أولوياتها كشريك تجاري أول وأكبر مصدر للواردات، مؤكداً أن خطة الصين الخمسية الـ15 ستحمل فرصًا أوسع لمصر وضخ طاقة إيجابية للعالم.

مشروعات الإسكندرية وبذور التفاهم

وفيما يتعلق بالشأن السكندري، كشف القنصل العام عن تعاون مثمر في إطار مبادرة "الحزام والطريق"، شمل إدخال تعليم اللغة الصينية إلى ست مدارس ثانوية في الإسكندرية لزراعة بذور التقارب بين الشعبين.

كما سلط الضوء على توقيع مذكرة تفاهم بمكتبة الإسكندرية للتعاون في مجال علم الآثار البحرية والتراث المغمور، واصفاً تواجد الشركات الصينية في المدينة بأنه تجسيد لقصص الصداقة الصينية المصرية من خلال التنمية والتعاون العملي.

بناء مجتمع المستقبل المشترك

وشدد القنصل على أن القنصلية ستغتنم ذكرى السبعين عاماً لتنظيم أنشطة ثقافية متنوعة لتعميق التعاون الشعبي، ودفع العلاقات نحو هدف بناء "مجتمع مستقبل صيني-مصري مشترك". واختتم كلمته بتمنياته في "عام الحصان" بأن تواصل العلاقات انطلاقتها القوية، وأن تحقق بداية موفقة للعلاقات الصينية الإفريقية والعربية في مرحلتها الجديدة.

الغرفة التجارية الصينية ..جسور التواصل مع مصر

من جانبه، أكد "دينغ يونغ" رئيس الغرفة التجارية الصينية بالإسكندرية، أن المواطنين الصينيين في مصر يشاركون بفاعلية في بناء جسور التواصل بمجالات الصناعة والتعليم والسياحة.

وأوضح يونغ أن التعاون يمتد من منطقة برج العرب الاقتصادية إلى مشاريع حماية الآثار والموانئ، مهنئاً إخوته في مصر بصفته مسلماً صينيا بمناسبة شهر رمضان وعيد الربيع، ومؤكداً السعي لبناء مجتمع ذي مصير مشترك للبشرية.