هيفاء وهبي بفستان جريء وياسمين صبري أنيقة.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

كتب : مصراوي

12:30 ص 08/02/2026
    جورجينا وكريستيانو
    اصالة تستعد لحفلها الغنائي في الإمارات
    هيفاء وهبي
    ياسمين صبري باطلالة ذهبية
    ندى موسى

إعداد معتز عباس:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

ندى موسى

كشفت الفنانة ندى موسى عن أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، ونشرت مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جريئة مرتدية فستان أسود طويل.

أصالة
شاركت المطربة أصالة متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها من حفلها الغنائي في مدينة خورفكان بدولة الإمارات، ونشرت عددً من الصور على حسابها بموقع "انستجرام".

ياسمين صبري
خطفت الفنانة ياسمين صبري الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا عبر حسابها على موقع "انستجرام"، وظهرت بإطلالات مختلفة أنيقة ومميزة، مرتدية فستان أحمر وذهبي.

هيفاء وهبي
خضعت هيفاء وهبي لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر صفحتها على انستجرام، ظهرت خلالها مرتدية فستان قصير بإطلالة أنيقة خطفت بها الأنظار وحازت على إعجاب الجمهور والمتابعين.

جورجينا
نشرت جورجينا رودريجيز صورة جديدة تجمعها بلاعب نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو من أحدث ظهور لهما على حسابها بموقع "انستجرام"، وأتبعتها بمجموعة صور ظهر خلالها كريستيانو وهو يستمتع بوقته مع أطفاله.

