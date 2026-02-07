إعلان

"مذبوحان داخل الشقة".. انتداب الطب الشرعي لفحص ضحيتين بكفر الشيخ

كتب : إسلام عمار

11:56 ص 07/02/2026

أول صورة تجمع ضحيتي كفر الشيخ

أمرت نيابة مركز كفر الشيخ والرياض، اليوم السبت، بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة سيدة مسنة ونجلها الثلاثيني بعد العثور عليهما مقتولين وبهما آثار طعنات بالرقبة داخل مسكنهما بعزبة البيضاء التابعة لقرية الحمراء بمركز كفر الشيخ، وذلك لبيان أسباب الوفاة.

كما أمرت النيابة بنقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام لإجراء عملية التشريح بعد إجراء المعاينة الأولية للجثمانين ضمن تحقيقاتها في الواقعة.

تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقي مركز شرطة كفر الشيخ بلاغًا بالعثور على جثة سيدة ونجلها بهما آثار طعنات بالرقبة.

وانتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن الجثتين لكل من "صباح.س.م"، 65 عامًا، و"أبو الخير.س.ع"، 34 عامًا، تحملان آثار ذبح باستخدام آلة حادة.

وشكّل مدير المباحث الجنائية فريق بحث ترأسه العميد أحمد الصباحي، رئيس المباحث، ضم الرائد محمد هاني، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، ومعاونيه، لكشف غموض الواقعة والوصول إلى مرتكبيها.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي أصدرت قرارها السابق بتكليف الطب الشرعي وتشريح الجثتين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الطب الشرعي جثة سيدة طعنات بالرقبة مستشفى كفر الشيخ العام جريمة قتل

