وزير التموين: لا مبرر لارتفاع أسعار الدواجن وخيار الاستيراد مطروح بقوة

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة لن تسمح باحتكار سوق الدواجن، مشيرًا إلى أنها تستعد لاتخاذ إجراءات حاسمة لضبط الأسعار قبل شهر رمضان.

وأوضح الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن اجتماعًا عقده مع الدكتور بهاء غنام رئيس جهاز "مستقبل مصر"، ووزير الزراعة وعدد من كبار المنتجين والمصنعين، قائلًا: "اتكلمنا بكل صراحة.. مش هيحصل احتكار".

وأكد فاروق على جدية الدولة في التعامل مع الملف، مشيرًا إلى أن خيار الاستيراد الذي يمثل عادةً حوالي 10% من السوق مطروح بقوة، قائلًا: "احنا جدين في الدخول في هذا الأمر قبل رمضان لو ما ظبطتش الأسعار.. ده ضروري إنساني".

وتابع الوزير أن الدولة ستتواجد بقوة من خلال "الأسواق اليومية" التي ستُعقد قبل رمضان، قائلًا: "هتبقى بوفرة وبكميات كبيرة".

وكد الوزير أن اجتماعًا آخر سيعقد قريبًا مع المنتجين، قائلًا: "إذا لم يستجيبوا.. بالتأكيد هيكون في قرار منا"، في إشارة إلى إجراءات رادعة محتملة إذا استمرت الأسعار مرتفعة.