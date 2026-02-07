إعلان

طعنات بالرقبة.. العثور على سيدة ونجلها مقتولين داخل مسكنهما بكفر الشيخ

كتب : إسلام عمار

11:04 ص 07/02/2026

جثة - أرشيفية

عثر أهالي العزبة البيضاء التابعة لقرية الحمراء بمركز كفر الشيخ على سيدة ونجلها داخل مسكنهما، وعليهما آثار طعنات بالرقبة.

تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة كفر الشيخ بالعثور على جثتي سيدة ونجلها، كل منهما به آثار ذبح باستخدام آلة حادة.

وانتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثتين لكل من "ص.س.م"، 65 عامًا، و"أ.س.ع"، 34 عامًا، تحملان آثار طعنات بالرقبة.

وشكّل مدير المباحث الجنائية فريق بحث جنائي ترأسه العميد أحمد الصباحي، رئيس مباحث المديرية، ضم الرائد محمد هاني، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، ومعاونيه، لكشف غموض الواقعة والوصول إلى مرتكبيها.

وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدًا لصدور قرار بشأنهما. كما جرى تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

طعنات إيهاب عطية مدير أمن كفر الشيخ جريمة قتل مستشفى كفر الشيخ العام

