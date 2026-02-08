إعلان

أمريكا.. اتهام رجل بتهديد نائب ترامب بالقتل

كتب : مصراوي

12:47 ص 08/02/2026

نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس

نيويورك - (أ ب)

جرى اتهام رجل من أوهايو بالتهديد بقتل نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس أثناء زيارته للولاية مسقط رأسه الشهر الماضي، لكن محامي الرجل أشار إلى أنه صحته تجعل قدرته على تنفيذ التهديد أمرا بعيد الاحتمال.

واتهم ممثلو الادعاء شانون ماثر بحيازة ملفات رقمية تحوي اعتداء جنسيا على أطفال تم اكتشافها أثناء التحقيق. ويشار إلى أن التهمة الثانية عقوبتها أشد صرامة وتصل إلى السجن 20 عاما، بينما قد تصل التهمة المتعلقة بالتهديدات إلى السجن خمس سنوات بحد أقصى.

وقال المحامي نيل ماكلروي إن التحديات الصحية التي يواجهها ماثر كانت ستبدو واضحة لأي شخص في قاعة المحكمة أمس الجمعة عندما دفع ببراءته، لذلك فهو يظن أن تهمة التهديد غير منطقية.

وأضاف ماكلروي: "أي شخص يقضي أي قدر من الوقت في غرفة مع السيد ماثر أو يعرف حالته، حالته الجسدية والعقلية، سيرى أن هذه مهزلة". ورفض المحامي الخوض في تفاصيل حالة ماثر الصحية، لكنه قال إن ماثر "لديه بعض الإعاقات الذهنية وعدد من الحالات الأخرى".

