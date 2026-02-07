إعلان

مصرع عامل دهسًا أسفل عجلات سيارة نقل بالقبارى بالإسكندرية

كتب : مصراوي

11:56 م 07/02/2026

جثة - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

لقي عامل بورشة لإصلاح إطارات السيارات مصرعه، اليوم السبت، دهسًا أسفل عجلات سيارة نقل بمنطقة القبارى، التابعة لدائرة قسم شرطة مينا البصل غرب الإسكندرية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على السائق المتسبب في الحادث، وجارٍ التحقيق معه للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية، تلقت إخطارًا من قسم شرطة مينا البصل، يفيد بورود بلاغ بمصرع شاب يعمل في ورشة لإصلاح الإطارات بمنطقة القبارى، نتيجة تعرضه للدهس أسفل عجلات سيارة نقل بدائرة القسم.

وانتقلت قوة من القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين مصرع عامل يدعى "إسلام .م.أ"، أثناء تواجده داخل الورشة محل البلاغ لمباشرة عمله، حيث دهسته سيارة نقل.

جرى نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة كوم الدكة بوسط الإسكندرية تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضرًا بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإسكندرية قسم شرطة مينا البصل منطقة القبارى الأجهزة الأمنية النيابة العامة مشرحة كوم الدكة مصرع عامل دهسًا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ماذا يعني قرار الجزائر بإلغاء اتفاقية الخدمات الجوية مع الإمارات؟
شئون عربية و دولية

ماذا يعني قرار الجزائر بإلغاء اتفاقية الخدمات الجوية مع الإمارات؟
وزير التموين: لا مبرر لارتفاع أسعار الدواجن وخيار الاستيراد مطروح بقوة
أخبار مصر

وزير التموين: لا مبرر لارتفاع أسعار الدواجن وخيار الاستيراد مطروح بقوة
حدث بالفن|بكاء فنانة ومها نصار تحذف منشور خلافها مع هند صبري وهدى الإتربي
زووم

حدث بالفن|بكاء فنانة ومها نصار تحذف منشور خلافها مع هند صبري وهدى الإتربي
وزير الاتصالات: شركات المحمول ملتزمة بسداد قيمة صفقة السعات الترددية بالدولار
اقتصاد

وزير الاتصالات: شركات المحمول ملتزمة بسداد قيمة صفقة السعات الترددية بالدولار
لا تستهن بها.. رائحة الفم قد تكون إنذارا مبكرا لمرض مزمن
نصائح طبية

لا تستهن بها.. رائحة الفم قد تكون إنذارا مبكرا لمرض مزمن

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

كيف ستؤثر صفقة الترددات بـ3.5 مليار دولار على سرعة الإنترنت وجودة الشبكة؟
"لا يتعارض مع الكرامة الإنسانية".. الصحة لمصراوي: ندرس إنشاء بنك للتبرع بالجلد
أول تعليق من مؤسس مستشفى أهل مصر للحروق على مقترح التبرع بالجلد
رسالة ما بعد التفاوض.. مبعوثا ترامب على متن حاملة الطائرات الأمريكية قرب إيران