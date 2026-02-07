مصرع عامل دهسًا أسفل عجلات سيارة نقل بالقبارى بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

لقي عامل بورشة لإصلاح إطارات السيارات مصرعه، اليوم السبت، دهسًا أسفل عجلات سيارة نقل بمنطقة القبارى، التابعة لدائرة قسم شرطة مينا البصل غرب الإسكندرية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على السائق المتسبب في الحادث، وجارٍ التحقيق معه للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية، تلقت إخطارًا من قسم شرطة مينا البصل، يفيد بورود بلاغ بمصرع شاب يعمل في ورشة لإصلاح الإطارات بمنطقة القبارى، نتيجة تعرضه للدهس أسفل عجلات سيارة نقل بدائرة القسم.

وانتقلت قوة من القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين مصرع عامل يدعى "إسلام .م.أ"، أثناء تواجده داخل الورشة محل البلاغ لمباشرة عمله، حيث دهسته سيارة نقل.

جرى نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة كوم الدكة بوسط الإسكندرية تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضرًا بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.