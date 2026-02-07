كشف شقيق السيدة المُسنة التي عُثر عليها ونجلها مذبوحين في مسكنهما بعزبة البيضة التابعة لقرية الحمراء بمركز كفر الشيخ، اليوم السبت، تفاصيل اكتشاف الجريمة المروعة.

وأوضح شقيق المجني عليها، "محمد.س"، في العقد السادس من عمره، أنه عندما لم تتمكن ابنة شقيقته ونجلة الضحية المقيمة في محافظة المنوفية من التواصل مع والدتها عبر الهاتف لعدة مرات منذ يوم الثلاثاء الماضي، شعر بالقلق على حالتها.

وأشار إلى أنه توجه رفقة آخرين إلى مسكن شقيقته، وبكسر باب المنزل، عثروا على شقيقته مذبوحة خلف باب الشقة، ونجلها مذبوحًا أيضًا في غرفته، ما أدى إلى حالة من الصدمة لهم جميعًا.

وأضاف أن أفراد الأسرة وأهالي العزبة يعيشون حالة من الدهشة والاستغراب لرحيل الضحيتين بهذه الطريقة المأساوية، خصوصًا وأنهما لم يكن لديهما أي خصومة مع أحد، فيما يترقب الجميع نتائج تحقيقات الشرطة للكشف عن ملابسات الواقعة.

كانت نيابة مركز كفر الشيخ والرياض قد أصدرت اليوم السبت قرارًا بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثتي الضحيتين بعد العثور عليهما مقتولين وبهما آثار طعنات في الرقبة داخل مسكنهما، لبيان أسباب الوفاة، كما أمرت بنقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام لإجراء عملية التشريح بعد إجراء المعاينة الأولية.

تلقت مديرية أمن كفر الشيخ إخطارًا من المباحث الجنائية بالعثور على جثتي سيدة ونجلها، وتبين أنهما لكل من "صباح.س.م" 65 عامًا، و"أبو الخير.س.ع" 34 عامًا، وبهما آثار ذبح باستخدام آلة حادة.

وشكل مدير المباحث الجنائية فريق بحث برئاسة العميد أحمد الصباحي، رئيس مباحث المديرية، ضم الرائد محمد هاني، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، ومعاونيه، لكشف غموض الواقعة والوصول إلى مرتكبيها.

تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لإصدار القرارات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم لمباشرة التحقيقات.

اقرأ أيضًا:

طعنات بالرقبة.. العثور على سيدة ونجلها مقتولين داخل مسكنهما بكفر الشيخ

بعد العثور عليهما مذبوحين.. أول صورة تجمع ضحيتي كفر الشيخ

"مذبوحان داخل الشقة".. انتداب الطب الشرعي لفحص ضحيتين بكفر الشيخ