محافظ الوادي الجديد يعلن دخول 9 مدارس الخدمة

الوادي الجديد -محمد الباريسي:

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، دخول 9 مدارس الخدمة بالتزامن مع بدء الفصل الدراسي الثاني، وذلك عقب انتهاء أعمال الإنشاءات و الصيانة التي نفذها فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة بتكلفة إجمالية بلغت 44 مليون جنيه.

وأوضحت المهندسة إيمان صبر مدير الفرع، أن الأعمال شملت إنشاء مدرسة عبد المجيد الجغيل بطاقة 16 فصل دراسي، بالإضافة إلى تطوير وتنفيذ أعمال تركيب القطع الموفرة للمياه وأعمال اللاند سكيب ب 8 مدارس أخرى.

من جانبه أكد الدكتور سامي فضل دياب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، أنه تم إنهاء كافة الاستعدادات لانطلاق الدراسة بالفصل الدراسي الثاني غدا الأحد على مستوى المدارس بالإدارات التعليمية الخمس بمراكز المحافظة الإدارية، وسط تكثيف المتابعات الميدانية بالمدارس في جميع الإدارات التعليمية، وخاصة المناطق النائية والبعيدة.

وشدد على التواجد بالمدارس من قِبل المتابعين والاطمئنان على إجراءات الصيانة البسيطة والأمن والسلامة، وأنه حال وجود أي مشكلات يجري تذليلها بشكل فوري، مع ضرورة تضافر الجهود لإنجاح العمل.