بعد العثور عليهما مذبوحين.. أول صورة تجمع ضحيتي كفر الشيخ

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ جهودها لكشف غموض مقتل سيدة ونجلها ذبحًا داخل مسكنهما بعزبة البيضاء التابعة لقرية الحمراء بمركز كفر الشيخ.

وحصل "مصراوي" على صورة تجمع الضحيتين، الأم وابنها، فيما سيطرت حالة من الحزن على أهالي عزبة البيضاء مسقط رأس الضحيتين بعد العثور عليهما مقتولين.

وتلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية، يفيد تلقي مركز شرطة كفر الشيخ بلاغًا بالعثور على جثتي سيدة ونجلها تحملان آثار طعنات بالرقبة.

وانتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثتين لكل من "صباح.س.م"، 65 عامًا، و"أبو الخير.س.ع"، 34 عامًا، تحملان آثار ذبح باستخدام آلة حادة.

وشكّل مدير المباحث الجنائية فريق بحث جنائي ترأسه العميد أحمد الصباحي، رئيس مباحث المديرية، ضم الرائد محمد هاني، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، ومعاونيه، لكشف غموض الواقعة والوصول إلى مرتكبيها.

وجرى نقل الجثمانين إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدًا لصدور قرار بشأنهما، كما تم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.