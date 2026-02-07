قنصلية الصين بالإسكندرية تحتفل بعيد الربيع الوطني -صور

الإسكندرية - محمد البدري:

تصوير: مصراوي

احتفلت القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية، مساء اليوم السبت، بعيد الربيع الصيني لعام 2026، وسط أجواء احتفالية شهدت حضورًا دبلوماسيًا واسعًا.

شهدت الاحتفالية حضور القنصل العام الصيني يانغ يي، ومحمد صلاح السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية، ودينغ يونغ رئيس الغرفة التجارية الصينية، إلى جانب لفيف من قناصل الدول وممثلي الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية.

وقال القنصل العام يانغ يي أن عام 2026 يشهد تزامنًا تاريخيًا بين رمضان وعيد الربيع، حيث يحتفل أكثر من 3.5 مليار نسمة حول العالم بهذين العيدين، مهنئًا الشعب المصري بقرب حلول شهر الصيام، مشيرا إلى أن احتفال هذا العام يتزامن أيضا مع الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين.

وأكد "يانغ يي" أن الصين تظل الشريك التجاري الأول لمصر وأكبر مصدر لوارداتها، مؤكدًا أن العلاقات الثنائية تمر بأفضل مراحلها التاريخية تحت توجيهات الرئيسين عبد الفتاح السيسي وشي جين بينغ، خاصة مع إدخال تعليم اللغة الصينية في 6 مدارس بالإسكندرية والتعاون في مجال الآثار البحرية بمكتبة الإسكندرية.

واستعرض القنصل العام الصيني القوة الاقتصادية لبلاده، مشيرًا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي تجاوز لأول مرة 140 تريليون يوان في 2025 بنمو بلغ 5%.

من جانبه، أعرب دينغ يونغ، رئيس الغرفة التجارية الصينية بالإسكندرية، عن فخره بدوره كمشارك فاعل في الصداقة الصينية المصرية، لاسيما في مجالات الصناعة والتجارة والموانئ.

وقدم يونغ بصفته مسلمًا صينيًا التهنئة للمصريين بمناسبة شهر رمضان، مؤكدًا أن "عام الحصان" الصيني يمثل انطلاقة جديدة للتعاون المشترك في إطار مبادرة "الحزام والطريق" ومنطقة برج العرب الاقتصادية.

تضمن الاحتفال فقرات فنية متنوعة قدمها أبناء الجالية الصينية بمشاركة شباب مصريين من دارسي اللغة الصينية، شملت عروضًا غنائية واستعراضًا للعادات الشعبية الصينية، وتبادل المشاركون الإهداءات وكتابة الأمنيات باللغة الصينية، مما جسد عمق التقارب الثقافي بين الشعبين الصديقين.