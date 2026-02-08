جهاز القاهرة الجديدة يوضح ضوابط التنازل وبيع الأراضي والوحدات السكنية

أعلن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه في ضوء صدور قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم (213)، تم وضع ضوابط عامة تنظم إجراءات التنازل أو البيع لقطع الأراضي السكنية الصغيرة والوحدات السكنية التي يتم تخصيصها مباشرة من مجلس إدارة الهيئة.

هذا القرار يُطبق فقط على قطع الأراضي السكنية الصغيرة والوحدات السكنية التي تم تخصيصها مباشرة من مجلس إدارة الهيئة لكل من الجمعيات والنقابات والأفراد، مؤكدًا أن القرار لا يسري على أي نوع آخر من التخصيصات، ومنها القرعات العلنية، والحجز الإلكتروني بنظام أسبقية الحجز (ONLINE)، والمزادات والمزايدات، أو غيرها من أساليب التخصيص.

وأشار الجهاز إلى أن القرار تضمن عددًا من الضوابط المنظمة، حيث نص فيما يخص قطع الأراضي السكنية الصغيرة على أن يتم التخصيص للشخص نفسه أو لأحد أفراد أسرته من الدرجة الأولى (الزوج أو الزوجة أو الأولاد القُصر)، مع تقديم إقرار قانوني بصحة البيانات، وشهادة بنكية تفيد بتوافر كامل قيمة الأرض، على أن يتم سداد القيمة بالكامل خلال شهر من تاريخ الإخطار.

كما شدد القرار على عدم جواز التصرف في قطعة الأرض إلا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ الاستلام، وبعد استيفاء عدة شروط تشمل سداد كامل المستحقات المالية، وتنفيذ الحد الأدنى للبناء طبقًا للرخصة الصادرة، وتوصيل المرافق، وعدم وجود مخالفات أو دعاوى قضائية.

وبالنسبة لـ الوحدات السكنية المخصصة للجمعيات أو النقابات أو الأفراد، اشترط القرار عدم سبق تخصيص وحدة سكنية للشخص أو لأحد أفراد أسرته، مع تقديم شهادة بنكية تفيد بتوافر 30% من قيمة الوحدة، وعدم التصرف في الوحدة إلا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ الاستلام وسداد كامل الثمن، فضلًا عن توصيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز.

وتضمنت الضوابط العامة للقرار عدم جواز تحرير أي توكيلات بالتصرف أو البيع إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من جهاز المدينة، مع السماح فقط بتوكيلات الإدارة، إلى جانب تقديم إقرار وتعهد بالالتزام بعدم التصرف بالمخالفة لأحكام القرار.

