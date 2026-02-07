أزمة أشرف داري تضع الأهلي في موقف صعب قبل إغلاق القيد المحلي

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن تطورات جديدة تخص مستقبل المدافع المغربي أشرف داري داخل صفوف النادي الأهلي، وذلك في ظل اقتراب موعد غلق باب القيد المحلي، المقرر له غداً الأحد 8 فبراير في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً.

وقال الغندور في تصريحات تلفزيونية إن إدارة الأهلي قدمت للاعب أكثر من عرض للانتقال إلى أحد الأندية المصرية خلال الفترة الحالية، إلا أن داري رفض جميع المقترحات المقدمة له.

وأضاف أن اللاعب يصر على الحصول على راتبه كاملًا، وهو ما تسبب في تعقيد الموقف خاصة مع سعي الأهلي لحسم ملف رحيله قبل انتهاء فترة القيد.

وأشار الغندور إلى أن إدارة الأهلي تدرس في الوقت الحالي إمكانية تحمل جزء من راتب اللاعب، بهدف تسهيل انتقاله إلى أحد الأندية المحلية خلال الساعات المقبلة.