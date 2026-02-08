إعلان

مصرع شاب في مشاجرة مع صديقه بمنطقة كرموز بالإسكندرية

كتب : مصراوي

12:28 ص 08/02/2026

جثة - أرشيفية

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

لقي شاب مصرعه، إثر مشاجرة نشبت مع صديقه بمنطقة كرموز التابعة لحى غرب الإسكندرية.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الذي فر هاربًا عقب ارتكاب الواقعة، للوقوف على ملابسات الحادث.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع مشاجرة بين طرفين أسفرت عن وفاة أحدهما متأثرًا بتعرضه لعدة ضربات، فيما فر الطرف الآخر من موقع الحادث فور وقوع الجريمة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى فرض كردون أمني حول المكان واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وباشر ضباط المباحث إجراءات المعاينة وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة، وسؤال شهود العيان للوقوف على أسباب المشاجرة وتحديد هوية الجاني.

جرى نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضرًا بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة تحقيقاتها حول ملابسات الحادث.

