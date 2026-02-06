مهرجان أسوان الدولي.. عروض فلكلورية عالمية تُبهر الجمهور (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

تزينت محافظة أسوان بعروض فنية مبهجة ضمن فعاليات مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في دورته الثالثة عشرة، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، وينظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بالتعاون مع الإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الدولية، في إطار دعم القوة الناعمة المصرية وتعزيز دور الفنون في التنشيط السياحي والتبادل الثقافي بين الشعوب.

وشهد مسرح فوزي فوزي بكورنيش أسوان باقة من الاستعراضات الفنية؛ حيث قدمت فرقة "كازينا" من كازاخستان رقصات من الفلكلور الشعبي للدولة، تلتها فرقة "وطن للفنون" الفلسطينية، التي تأسست عام 2013 في غزة واستقرت في مصر منذ العام الماضي، وقدمت الفرقة أغاني تراثية فلسطينية قديمة تضمنت اليرغول والمحجوز والفلكلور الفلسطيني والدمى الفلسطينية، وتدربت الفرقة على يد مجاهد السوسي.

وفي قصر ثقافة كوم أمبو، تألقت فرقة كفر الشيخ للفنون الشعبية بمجموعة من تابلوهات البيئة الريفية، شملت "الحضرة، الغزل الفلاحي، غناوي الفرح، عرب الحمول، التنورة، نغمات صعيدي، وأفراح الحصاد"، بتصميم وتدريب إبراهيم عبد المقصود.

واستقبلت مكتبة الطفل والشباب بدراو عرضًا فنيًا لفرقة العريش للفنون الشعبية بقيادة سامح الكاشف، حيث قدمت لوحات من الفن الصحراوي والبدوي لشمال سيناء، من بينها استعراض "الدبكة السيناوي، السامر السيناوي". تأسست الفرقة عام 1975 وشاركت في العديد من المهرجانات المحلية والدولية.

وفي قصر ثقافة توشكى، قدمت فرقة الأنفوشي للفنون الشعبية بقيادة ياسر عثمان فقرات متنوعة من الفن الشعبي السكندري، شملت "الصيادين، غزل إسكندراني، كامب شيذار، الفرح الإسكندراني". كما قدمت فرقة الجمعية الثقافية والفنية "رمضان سركيتش" من دولة مونتينيجرو، التي تأسست عام 1946، عروضًا تعكس التراث الثقافي والتقاليد الشعبية لشعبها.

ويشارك في المهرجان ست فرق مصرية للفنون الشعبية هي: بني سويف، الأنفوشي، أسوان، كفر الشيخ، بورسعيد، والعريش، إلى جانب ثماني فرق أجنبية تمثل دول: السودان، فلسطين، مونتينجرو، لاتفيا، الهند، اليونان، كازاخستان، وتونس.

وتتواصل العروض الفنية المقدمة للجمهور في خمسة عشر موقعًا ثقافيًا وسياحيًا بمختلف مراكز المحافظة، بما يسهم في دمج الفعاليات الثقافية مع الحركة السياحية.