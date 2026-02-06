صحة الإسكندرية: 11 ألف مستفيدة في ختام حملة "مشوار الألف الذهبية" (صور)

الإسكندرية - محمد البدري:

أعلن الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم الجمعة، اختتام فعاليات المرحلتين الأولى والثانية من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية "مشوار الألف الذهبية يبدأ بخطوة".

وأوضح "بدران" أن الحملة التي استمرت من 24 يناير وحتى 5 فبراير 2026، شملت 46 موقعًا بمختلف المناطق الطبية، وقدمت خدماتها لنحو 11 ألفًا و395 مستفيدة.

حصيلة رقمية للخدمات الطبية الشاملة

أشار وكيل الوزارة إلى أن الخدمات المقدمة تنوعت بين متابعة الحمل، والفحص بالسونار، وكشف النساء، بالإضافة إلى تخصصات الباطنة والأطفال.

وأسفرت نتائج الحملة عن حصول 8 آلاف و543 حالة على وسائل تنظيم الأسرة، وإجراء 2898 أشعة تليفزيونية (سونار)، و278 متابعة حمل، فضلًا عن تقديم 10 آلاف و940 جلسة مشورة للسيدات في سن الإنجاب، مما يعكس التأثير المباشر للحملة في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للأسرة السكندرية.

فرق طبية ثابتة ومتنقلة

من جانبها، أوضحت الدكتورة هنادي سامي، مدير إدارة تنمية الأسرة، أن الحملة اعتمدت على الفرق الطبية بالعيادات الثابتة والمتنقلة لضمان الوصول للمناطق الأكثر احتياجًا.

وعلى هامش ختام الفعاليات، أُقيمت احتفالية "اليوم السكاني" بعزبة الموظفين شرق الإسكندرية، تحت إشراف الدكتورة فيروز سلطان مدير عام المنطقة، وبحضور قيادات المجلس القومي للسكان، لتعزيز الوعي بالقضايا السكانية ودعم الصحة الإنجابية.

تعاون مؤسسي لدعم رؤية مصر 2030

جاءت الفعاليات بتنسيق مشترك بين مديرية الصحة وكل من مديرية الأوقاف، وهيئة الصرف الصحي، وشركة مياه الشرب، وفريق المبادرات الرئاسية.

وتضمنت الاحتفالية معرضًا لمنتجات نوادي المرأة دعمًا للتمكين الاقتصادي، وندوات توعوية دينية وإعلامية حول المباعدة بين الولادات.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن تنظيم الأسرة هو المحور الرئيسي لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، مشيدًا بجهود المجتمع المدني والجهات التنفيذية في إنجاح الحملة.