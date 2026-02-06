بالفيديو.. المئات يشاركون في تشييع جثمان سيف الإسلام القذافي

وكالات

جرت مراسم تشييع سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، الجمعة، في مدينة بني وليد جنوب غربي طرابلس.

والخميس نقل جثمان سيف الإسلام من الزنتان إلى بني وليد، تمهيدا لدفنه، وذلك بعد اغتياله الثلاثاء.

وكان سيف الإسلام القذافي أوصى بأن يدفن إلى جوار شقيقه خميس في بني وليد.

وحسب بوابة "الوسط" الليبية، نقل جثمان سيف الإسلام بعد صلاة الجمعة من مستشفى بني وليد إلى ساحة المطار بالمدينة استعدادا لمراسم الدفن.

وشارك المئات في تشييع الجثمان، بينما اقتصرت مراسم الدفن على أفراد من عائلته وعدد محدود من قبائل ورفلة والقذاذفة، حسب مديرية أمن بني وليد.

وأوضحت المديرية في بيان، أن هذا الإجراء يأتي لـ"دواع تنظيمية وضمان سير المراسم وفق ما اتفق عليه".

وبني وليد معقل قبيلة الورفلة، التي كانت مع القذاذفة والمقارحة، العمود الفقري لنظام القذافي.