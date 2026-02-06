"محملة بالبنزين".. حريق سيارة في حادث تصادم ثلاث مركبات بجنوب سيناء

اشتعلت النيران في سيارة محملة بالمواد البترولية على الطريق الدولي بجنوب سيناء، عقب اصطدامها بسيارتين نقل عند مدخل مدينة شرم الشيخ.

تلقى اللواء محمد كامل عناني، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا من النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل محملتين بالرمال، وسيارة محملة بالمواد البترولية، على الطريق الدولي، على بعد 15 كيلومترًا من مدينة شرم الشيخ.

أسفر الحادث عن إصابة أحد السائقين، واشتعلت النيران في السيارة المحملة بالمواد البترولية، إضافة إلى حريق جزئي في سيارتي النقل.

تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصاب إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، كما تدخلت سيارات الحماية المدنية لإخماد الحريق.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة للتحقيق في أسباب الحادث.