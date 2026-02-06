إعلان

"محملة بالبنزين".. حريق سيارة في حادث تصادم ثلاث مركبات بجنوب سيناء

كتب : رضا السيد

04:15 م 06/02/2026

حريق سيارة في حادث تصادم ثلاث مركبات بجنوب سيناء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اشتعلت النيران في سيارة محملة بالمواد البترولية على الطريق الدولي بجنوب سيناء، عقب اصطدامها بسيارتين نقل عند مدخل مدينة شرم الشيخ.

تلقى اللواء محمد كامل عناني، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا من النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل محملتين بالرمال، وسيارة محملة بالمواد البترولية، على الطريق الدولي، على بعد 15 كيلومترًا من مدينة شرم الشيخ.

أسفر الحادث عن إصابة أحد السائقين، واشتعلت النيران في السيارة المحملة بالمواد البترولية، إضافة إلى حريق جزئي في سيارتي النقل.

تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصاب إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، كما تدخلت سيارات الحماية المدنية لإخماد الحريق.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة للتحقيق في أسباب الحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق سيارة حادث تصادم محافظة جنوب سيناء مدينة شرم الشيخ محمد كامل عناني مدير أمن جنوب سيناء

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سقوط الأشياء فجأة من يديك؟- إليك التفسير العلمي والنفسي
نصائح طبية

سقوط الأشياء فجأة من يديك؟- إليك التفسير العلمي والنفسي
"تحدي جديد".. ييس توروب يتحدث عن مواجهة شبيبة القبائل الجزائري
رياضة محلية

"تحدي جديد".. ييس توروب يتحدث عن مواجهة شبيبة القبائل الجزائري
بالفيديو.. المئات يشاركون في تشييع جثمان سيف الإسلام القذافي
شئون عربية و دولية

بالفيديو.. المئات يشاركون في تشييع جثمان سيف الإسلام القذافي
انطلاق المرحلة الثانية من المفاوضات النووية بين إيران وأمريكا في مسقط
شئون عربية و دولية

انطلاق المرحلة الثانية من المفاوضات النووية بين إيران وأمريكا في مسقط
طرح ألبوم "Riyadh mood" قريبا.. وتركي آل الشيخ: الموسيقى لغة عالمية
موسيقى

طرح ألبوم "Riyadh mood" قريبا.. وتركي آل الشيخ: الموسيقى لغة عالمية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان