محافظ المنوفية يفتتح مسجد الشهيد طيار عاطف السادات بعد تجديده (صور)

المنوفية - أحمد الباهي:

افتتح اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، مسجد "الشهيد طيار عاطف السادات" بقرية كفر هلال التابعة لمركز بركة السبع، عقب الانتهاء من أعمال تطويره وتجديده بالجهود الذاتية، على مساحة 750 مترًا، وذلك في إطار خطة إعمار بيوت الله وتعزيز دورها الديني والمجتمعي.

وأدى محافظ المنوفية شعائر صلاة الجمعة داخل المسجد، اليوم الجمعة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية وأهالي القرية، حيث تناولت الخطبة موضوع "الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة"، مؤكدة أن حسن السلوك والرفق في النصح يمثلان جوهر الرسالة الدينية ودعامة أساسية لبناء مجتمع متماسك.

وأزاح المحافظ الستار عن اللوحة التذكارية للمسجد، مقدمًا الشكر للقائمين على أعمال التطوير، ومؤكدًا أن المساجد تؤدي دورًا محوريًا في نشر الوعي الديني الرشيد، وترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية، فضلًا عن مواجهة الأفكار المتطرفة.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية أنه جرى الانتهاء من إحلال وتجديد وصيانة وترميم 140 مسجدًا بمختلف أنحاء المحافظة منذ الأول من يوليو 2025، سواء على نفقة الوزارة أو بالجهود الذاتية، وذلك ضمن خطة متكاملة لتهيئة المساجد في أفضل صورة، ونشر رسالة الوسطية والاعتدال.

ويُذكر أن المسجد تأسس عام 1960 باسم «آل هلال»، قبل تغيير اسمه تخليدًا لذكرى الشهيد طيار عاطف السادات، أحد أبطال حرب أكتوبر 1973، فيما شهد تطويرًا سابقًا وافتتاحًا عام 1979 عقب تجديده.