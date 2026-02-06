بين صعود وهبوط.. الذهب يخسر 125 جنيها خلال أسبوع

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلي حالة من التذبذب خلال تعاملات الأسبوع، وسط تحركات متباينة صعودًا وهبوطًا.

وخسر سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، نحو 125 جنيهًا خلال الأسبوع، حيث تراجع من 6700 جنيه بنهاية تعاملات يوم السبت الماضي إلى 6575 جنيهًا في منتصف تعاملات اليوم الجمعة.

وسجل سعر الجرام 6780 جنيهًا بنهاية تعاملات يوم الأحد، قبل أن يتراجع إلى 6560 جنيهًا يوم الاثنين، ثم ارتفع مجددًا إلى 6710 جنيهات يوم الثلاثاء، وواصل الصعود يوم الأربعاء مسجلًا 6780 جنيهًا.

لكن الأسعار عاودت التراجع مرة أخرى لتسجل 6570 جنيهًا يوم الخميس، قبل أن ترتفع بشكل طفيف إلى 6575 جنيهًا للجرام في منتصف تعاملات اليوم الجمعة.

اقرأ أيضًا:

تراجع الإقبال على المشروبات الرمضانية 25% رغم استقرار الأسعار

لماذا تكبدت الفضة خسائر أكبر من الذهب؟ خبراء يفسرون

بعد تراجعه 140 دولارا.. خبراء يوضحون أسباب هبوط الذهب