افتتاح مسجدين بعد الصيانة والترميم في الناصرية والشماخية بأسوان (صور)

افتتح السكرتير العام اللواء ماهر هاشم مسجد عادل بن رباح بمنطقة الحكروب بالناصرية شرق الجبل، والذي تم تنفيذ أعمال الصيانة والترميم الشاملة له على مساحة 783 مترًا مربعًا، وبتكلفة 600 ألف جنيه بالجهود الذاتية.

وجاء ذلك بحضور الدكتور محمود مصطفى، مدير الإدارات بمديرية الأوقاف، والشيخ محمد علي حفني، مدير عام منطقة الوعظ ورئيس لجنة الفتوى، فضلًا عن القيادات الدينية والتنفيذية. وقد تم إلقاء خطبة الجمعة بعنوان "الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة".

كما قام الدكتور محمد حازم، وكيل وزارة الأوقاف، وعاطف كامل، رئيس الوحدة المحلية لمدينة البصيلية، بافتتاح مسجد الفرقان بالشماخية، على مساحة 300 متر مربع، وبتكلفة 200 ألف جنيه، وذلك بحضور القيادات الدينية والتنفيذية.

وتجدر الإشارة إلى أنه جاري استكمال افتتاح العديد من المساجد الجديدة، والتي وصل عددها حتى الآن إلى 69 مسجدًا على مستوى مدن ومراكز المحافظة منذ بداية يناير 2025، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، واللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان.