بورسعيد تفتح أبوابها للتجارة التركية بمذكرة تفاهم استراتيجية

وقع محمد سعدة، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، مذكرة تفاهم مع غرف تجارية تركية، تشمل غرفة تجارة وصناعة "مرسين" برئاسة هاكان صفا تشاكر، وغرفة تجارة وصناعة "تكيرداغ" برئاسة جنكيز غوناي، وذلك على هامش اجتماع الغرف التجارية المصرية والتركية تحت شعار "معًا للتصنيع المشترك والتعاون الثلاثي" بمدينة العلمين الجديدة.

وحضر الاجتماع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ورفعت هسار أوغلو، رئيس اتحاد الغرف والبورصات السلعية التركية ورئيس اتحاد الغرف العالمي، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام و27 رئيس غرفة تجارية مصرية ونظرائهم الأتراك.

وتضمنت مذكرة التفاهم ثمانية بنود أساسية، تركز على التعاون الكامل بين الأطراف، وتبادل الموارد والمبادرات والمشروعات، وتقديم خدمات جماعية للأعضاء، وتنظيم المعارض والمؤتمرات والجولات الترويجية، فضلاً عن تعزيز التجارة والاستثمار، ونقل التكنولوجيا، والتدريب، والابتكار، مع التركيز على الصادرات المشتركة إلى مناطق التجارة الحرة، وإنشاء تكتلات لتنفيذ مشروعات البناء والبنية التحتية في الدول المجاورة.

وتسري المذكرة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ توقيعها، مع إمكانية التجديد تلقائيًا لمدد مماثلة.

من جانبه، رحب محمد سعده بوفود الغرف التجارية والصناعية التركية، مؤكدًا أن توقيع هذه المذكرة يساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والتوافق بين قيادتي البلدين لتفعيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، ودعم مجتمع الأعمال في كلا الدولتين.

وأشار سعده إلى أن مصر تفتح أبوابها لشركائها من مختلف دول العالم، مؤكداً أهمية التعاون بين الغرف التجارية المصرية والتركية لتحقيق التكامل المشترك والوصول سويًا إلى الأسواق العالمية، خصوصًا في إفريقيا والاتحاد الأوروبي والوطن العربي والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من مناطق التجارة الحرة.