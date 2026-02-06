أحمد سعد يصل الرياض بطائرة خاصة.. ومتابع: نجم مصر

شارك المطرب أحمد سعد، جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع انستجرام، فيديو يكشف عن رحلته من القاهرة إلى الرياض، للمشاركة في إحدى الفعاليات بالمملكة العربية السعودية.

وظهر سعد أثناء صعوده إلى الطائرة الخاصة في القاهرة، وهبوطه منها بعد وصوله للرياض، معلقا "رحلة من القاهرة إلى الرياض، انتظروا فعالية الليلة". ولاقى الفيديو إعجاب متابعيه، وعلق أحدهم "نجم مصر".

جدير بالذكر أن أحمد سعد أحيا مؤخرًا حفلا خاصا، ونشر صوره عبر حسابه على انستجرام، كما روّج لحلقته مع برنامج "ABtalks" الذي يقدمه المذيع أنس بوخش على وسائل التواصل الاجتماعي، وتحدث خلالها عن مشواره الفني، وكيف يختار أغانيه؟ وما الذي يميز أعماله عن باقي الفنانين؟، كما كشف عن الطريقة التي يتعامل بها مع النقد.

كان أحمد سعد طرح في بداية يناير الماضي، ديو غنائي يجمعه بالمطربة أصالة بعنوان "زي زمان"، كلمات أحمد إبراهيم، ألحان محمد الصياد، توزيع محمد عاطف الحلو.