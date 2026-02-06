شهدت محكمة جنايات أسيوط خلال الأسبوع الماضي سلسلة من الأحكام المتنوعة، تراوحت بين السجن المشدد والمؤبد، ووصلت إلى إحالة أوراق متهمين إلى فضيلة المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، وذلك في عدد من القضايا الجنائية التي شغلت الرأي العام بالمحافظة.

السجن المشدد 10 سنوات لعامل بتهمة الاتجار في الشابو

أصدرت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط حكمًا بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بعد إدانته بالاتجار في مخدر الشابو داخل نطاق مدينة أسيوط. صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح، وعضوية المستشارين روميل شحاتة أمين وعلاء الدين سيد عبد المالك، وأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ.

وتعود وقائع القضية رقم 10661 لسنة 2025 جنايات ثان أسيوط، إلى معلومات أفادت بقيام المتهم "حسين ص هـ" (23 عامًا – عامل) بالاتجار في المواد المخدرة نظامي نصف الجملة والقطاعي باستخدام وسائل نقل متعددة.

إحالة أوراق عامل للمفتي

قررت الدائرة الثالثة إحالة أوراق عامل إلى فضيلة المفتي تمهيدًا للحكم بإعدامه، بعد إدانته بهتك عرض شاب من ذوي الإعاقة الذهنية داخل مقابر قرية العتمانية بمركز البداري. وحددت المحكمة جلسة الثاني من أبريل المقبل للنطق بالحكم.

وتعود تفاصيل القضية رقم 3015 لسنة 2025 جنايات البداري إلى بلاغ تقدمت به "منال ر. ل"، اتهمت فيه "محمود ع م" (21 عامًا – عامل) و"فارس ي ع" باستدراج ابن عمها "عبد الكريم ا ل" (27 عامًا – من ذوي الإعاقة الذهنية)، حيث اعتدى المتهم الأول عليه جنسيًا، بينما قام الثاني بتصوير الواقعة ونشرها على فيسبوك.

السجن المؤبد لسائق بتهمة الاتجار في الشابو

قضت الدائرة الحادية عشرة بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لسائق ونش بعد إدانته بالاتجار في مخدر الشابو بنطاق قسم ثان أسيوط.

وتعود القضية رقم 10246 لسنة 2025 جنايات ثان أسيوط إلى معلومات تفيد بحيازة المتهم "محمد أ ر"، المقيم بقرية جزيرة الطوابية، كميات من الشابو وبيعها داخل موقف الأزهر.

تأجيل محاكمة عصابة تهريب 932 ألف قرص كبتاجون

قررت الدائرة الثالثة تأجيل محاكمة 6 متهمين في قضية تهريب 932 ألف قرص كبتاجون، مخبأة داخل شحنة رمان معدة للتصدير إلى السعودية، لجلسة الثالث من أبريل للاطلاع والمرافعة.

السجن المؤبد لعامل اعتدى على طفلين من أقاربه

أصدرت الدائرة الثالثة حكمًا بالسجن المؤبد على عامل بعد إدانته باستدراج طفلين من أبناء عمومته وهتك عرضهما داخل منزل مهجور بمدينة البداري، في القضية رقم 13546 لسنة 2025 جنايات البداري.

إحالة ربة منزل وشقيق زوجها للمفتي في جريمة قتل بسبب الميراث

قررت الدائرة الثالثة إحالة أوراق ربة منزل وشقيق زوجها إلى فضيلة المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهما، بعد اتهامهما بقتل زوج المتهمة الأولى إثر خلافات على الميراث. وحددت المحكمة جلسة الرابع من مايو للنطق بالحكم.

وتعود تفاصيل القضية رقم 16141 لسنة 2024 جنايات البداري إلى بلاغ يفيد بوفاة "محمد أ م" صعقًا بالكهرباء أثناء الاستحمام، لكن تحقيقًا لاحقًا كشف وجود شبهة جنائية حول الواقعة بعد مرور 289 يومًا.