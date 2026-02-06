وفاة 4 أطفال وإصابة آخرين بانهيار سور بمحيط دير أبو فانا بالمنيا

لقي أربعة أطفال مصرعهم، اليوم الجمعة، متأثرين بإصابات بالغة إثر انهيار جزئي لسور حديث الإنشاء بمحيط دير أبو فانا بالصحراء الغربية جنوب محافظة المنيا.

وكان عدد من المصابين قد نقلوا إلى مستشفى ملوي التخصصي وهم يعانون جروحًا خطيرة نتيجة الحادث، الذي وقع أثناء زيارة الأطفال للدير، الذي تتوافد عليه الزيارات كل يوم جمعة.

أسماء المتوفين: بدر شنودة حنا، 7 سنوات، تواضروس شنودة حنا، 10 سنوات (شقيقه)، نادية أشرف يونان، 11 سنة، شنودة باسم إبراهيم، 10 سنوات.

كما أصيب كل من: مريم أشرف يونان، 8 سنوات، توماس صموئيل رشدي، 7 سنوات، وطفلان آخران.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا قد تلقت إخطارًا بوقوع الحادث، فقامت على الفور بالدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين، كما تم تحرير محضر بالواقعة وفرض كردون أمني حول موقع الانهيار، لحين انتهاء معاينة النيابة العامة.

وأكد مصدر بمنطقة آثار المنيا أن الحادث وقع خارج نطاق الحرم الأثري وأسواره، بالتحديد بين الجبانات والمزارع، مشيرًا إلى أن السور المنهار حديث الإنشاء منذ أعوام قليلة، وانفاجأ الزوار اليوم بانهياره جزئيًا أثناء وجودهم بمحيطه.

