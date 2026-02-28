الأمن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة الزقازيق بين ملاكي وتوك توك

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر مشادة كلامية بين قائد سيارة ملاكي وسائق توك توك، تبادلا خلالها السباب.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 26 من الشهر الجاري، نشبت مشادة بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق بين القائم بالتصوير (قائد السيارة الملاكي) والمقيم بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق (سائق مركبة التوك توك) عقب اصطدام التوك توك بالسيارة أثناء سيرهما، ما أسفر عن حدوث تلفيات بالسيارة.

ضبط قائد سيارة وسائق توك توك بسبب خلاف مروري بالزقازيق

وتم ضبط الطرفين والمركبتين، وبمواجهتهما تبادلا الاتهامات بشأن الواقعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية للحفاظ على الأمن والسلامة على الطرق، ومتابعة الوقائع المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

