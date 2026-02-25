قالت وكالة "أسوشيتد برس"، إن صور الأقمار الصناعية التقطتها شركة "بلانيت لابز" رصدت تحريك كافة السفن الأمريكية التي ترسو عادة في البحرين، مقر الأسطول الخامس، إلى عرض البحر في إجراء احترازي مثلما حدث قبيل العمليات العسكرية في يونيو الماضي خلال حرب الاثني عشر يوما.

وتزامن التحرك البحري الاستثنائي مع مغادرة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي طهران متوجها إلى جنيف لخوض الجولة الثالثة من المفاوضات النووية بوساطة عُمانية، وسط استنفار عسكري أمريكي هو الأكبر في المنطقة منذ عقود.

ترامب و"الأكاذيب الكبيرة"

وردت إيران بلهجة حادة على أساليب الضغط التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصفة تصريحاته بـ"الأكاذيب الكبيرة"، داعية إلى اتباع "دبلوماسية شريفة".

وجاءت الانتقادات الإيرانية، عقب خطاب "حالة الاتحاد" الذي ألقاه ترامب مساء الثلاثاء في واشنطن، إذ اتهم طهران بتطوير صواريخ قادرة على تهديد أوروبا والقواعد الأمريكية، والعمل على بناء صواريخ ستصل قريبا للولايات المتحدة.

وشدد الرئيس الأمريكي، على أن الإيرانيين يواصلون محاولات إعادة بناء برنامج أسلحتهم النووية، قائلا: "إنهم يبدأون كل شيء من جديد".

ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، بتشبيه ترامب بـ"جوزيف جوبلز" وزير دعاية الزعيم النازي الراحل أدولف هتلر، متهما الإدارة الأمريكية بشن "حملة تضليل وتشويه" حول البرنامج النووي وأعداد ضحايا احتجاجات يناير.

وبينما زعم ترامب، مقتل ما لا يقل عن 32 ألف شخص في الاضطرابات، أحصت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان الأمريكية 7 آلاف قتيل كحد أدنى، بينما تصر الحكومة الإيرانية على أن الحصيلة الرسمية بلغت 3117 قتيلا فقط.

إيران لأمريكا: إمّا الدبلوماسية أو "الغضب"

وحذّر محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني، واشنطن إذ خيّرها بين "طاولة الدبلوماسية" التي تحترم كرامة الأمة، أو مواجهة "غضب إيران".

وأكد قاليباف، أن أي محاولة لتكرار تجارب الخداع أو شن هجوم في خضم المفاوضات ستجعل واشنطن "تتذوق الضربة القوية من الشعب الإيراني وقواته الدفاعية".

إيران وأمريكا.. مفاوضات على المحك

ومن المقرر، أن يلتقي الفريق الإيراني بمسؤولين أمريكيين برئاسة المبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف في جنيف غدا الخميس، بينما تخيم حالة من عدم اليقين على أهداف أي عمل عسكري محتمل في حال فشل الحوار، وسط غموض يلف الوضع الحقيقي للبرنامج النووي الذي زعم ترامب سابقا أنه "قضى عليه".

وتشير تحليلات "أسوشيتد برس" لصور الأقمار الصناعية إلى بدء إعادة بناء مواقع إنتاج الصواريخ ومنشآت التخصيب التي بلغت مستوياتها 60% قبل هجمات يونيو، وهي نسبة تفصلها خطوة تقنية قصيرة عن مستويات صنع الأسلحة النووية.