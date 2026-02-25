إيران: مستعدون للحرب والسلام وترامب ضحية للأخبار المزيفة

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن بلاده مستعدة للحرب والسلام، مشددا على إمكانية التوصل إلى اتفاق أو صفقة استنادا إلى تفاهمات الجولة الثانية من المفاوضات مع الولايات المتحدة.

وأوضح عراقجي، أن الوصول إلى اتفاق عادل ومنصف ومتوازن هو أمر يمكن تحقيقه فعليا، مؤكدا وجود فرصة حقيقية غدا الخميس في جنيف للتوصل إلى حل متفق عليه ينهي حالة الغموض المحيطة بالملف النووي.

إيران: جاهزون عسكريا

وأشار عراقجي، إلى أن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة تماما لأداء واجبها الوطني، مؤكدا أن طهران تعلم جيدا كيف تدافع عن نفسها كما فعلت في المرات السابقة.

وأوضح عراقجي، أن النظام الإيراني تعلم دروسا كثيرة من الحرب الماضية، مما جعله اليوم أكثر استعدادا للمواجهة، معتبرا أن الاستعداد للحرب ليس رغبة في خوضها بل وسيلة لمنع وقوعها.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: "المسار الدبلوماسي الحالي يظل أفضل طريق لحل أزمة الملف النووي السلمي".

إيران: ترامب ضحية للأخبار المزيفة

مع ذلك، شدد عراقجي على تمسك بلاده بحقها في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية، نافيا وجود أي خيار عسكري لحل هذا الملف.

وأبدى عراقجي، استعداد طهران للإجابة عن أي أسئلة أو مخاوف تثير الغموض، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصبح ضحية للأخبار المزيفة.

وأكد عراقجي، على أن إيران لا تطور أسلحة قادرة على الوصول إلى الأراضي الأمريكية، إذ قيدت طهران عمدا مدى صواريخها بـ2000 كيلومتر فقط من أجل الدفاع عن نفسها ولتحقيق أغراض الردع الإقليمي.

تحذير من إسرائيل

في الوقت نفسه، وصف وزير الخارجية الإيراني إسرائيل بأنها الدولة الوحيدة في المنطقة التي تسعى لإشعال فتيل الحرب، محذرا من محاولات تل أبيب المستمرة لجر الرئيس ترامب إلى صدام عسكري مباشر مع طهران.

ونفى عراقجي بشكل قاطع إعدام أي معتقل على خلفية الحوادث الأخيرة، مؤكدا أن المحاكمات القانونية لا تزال مستمرة بحقهم وفق الإجراءات القضائية، في رسالة تهدف لتهدئة الضغوط الدولية المتزايدة بشأن ملف حقوق الإنسان.