تعليمات هامة من " التعليم" بشأن صرف حافز التدريس للمعلمين عن شهري يناير وفبراير 2026

كتب : أحمد الجندي

02:27 م 25/02/2026

وزارة التربية والتعليم

أرسلت الإدارة المركزية لشؤون المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا إلى جميع المديريات التعليمية، ردًا على الاستفسارات الواردة، وحرصًا على انتظام صرف المستحقات المالية للمعلمين.

تفاصيل صرف حافز التدريس

وأوضح الخطاب أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وجّه بصرف حافز التدريس للمعلمين عن شهري يناير وفبراير 2026، وذلك لمن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، خاصة المعلمين الذين سبق لهم الحصول على الحافز خلال شهر ديسمبر 2025، ويأتي هذا القرار تقديرًا لاستمرار المعلمين في أداء أعمال التدريس، والامتحانات، والتصحيح خلال هذه الفترة.

إجراءات الصرف

أكدت الوزارة ضرورة تنفيذ التعميم على كافة الإدارات التعليمية والمدارس التابعة، مع متابعة إجراءات الصرف بدقة لضمان الانتهاء منها في أسرع وقت ممكن.


