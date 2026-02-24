أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن قرب طرح النماذج الاسترشادية لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 / 2026، وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة، في إطار خطتها لدعم طلاب الصف الثالث الثانوي والاستعداد المبكر للامتحانات النهائية.

وأكدت الوزارة أن النماذج الاسترشادية ستكون متاحة إلكترونيًا لجميع الطلاب، بما يتيح لهم فرصة التدريب العملي على شكل ونظام الأسئلة، والتعرف على طبيعة الامتحانات قبل موعد انعقادها الرسمي.

وأوضحت أن حل النماذج سيتم عرضه وشرحه تفصيليًا عبر قناة «مدرستنا 3»، بهدف تقديم دعم تعليمي مباشر يساعد الطلاب على فهم طريقة الإجابة الصحيحة، والاستفادة القصوى من النماذج المطروحة.

