التعليم تعلن طرح النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة 2026 قريبًا

كتب : أحمد الجندي

03:55 م 24/02/2026

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن قرب طرح النماذج الاسترشادية لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 / 2026، وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة، في إطار خطتها لدعم طلاب الصف الثالث الثانوي والاستعداد المبكر للامتحانات النهائية.

وأكدت الوزارة أن النماذج الاسترشادية ستكون متاحة إلكترونيًا لجميع الطلاب، بما يتيح لهم فرصة التدريب العملي على شكل ونظام الأسئلة، والتعرف على طبيعة الامتحانات قبل موعد انعقادها الرسمي.

وأوضحت أن حل النماذج سيتم عرضه وشرحه تفصيليًا عبر قناة «مدرستنا 3»، بهدف تقديم دعم تعليمي مباشر يساعد الطلاب على فهم طريقة الإجابة الصحيحة، والاستفادة القصوى من النماذج المطروحة.

بعد توجيهات الرئيس.. خبير تربوي يكشف فوائد تعليم الطلاب الرقمنة المالية

أماكن المدارس الرسمية الدولية IPS بالمحافظات

ما الفرق بين مدارس ips والـ ig؟.. تعرف على التفاصيل

