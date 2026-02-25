كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إطلاق مسابقة 100 معلم متمكن مبدع للعام 2026، في خطوة تستهدف تشجيع الكفاءات التعليمية وتسليط الضوء على التجارب الملهمة داخل المدارس، بما يعزز من جودة العملية التعليمية ويرسخ ثقافة التميز في الميدان التربوي.

مجالات المشاركة في المسابقة

وحددت الوزارة عددًا من المحاور الأساسية التي تدور حولها المشروعات المقدمة، وتشمل التصدي لظاهرة العنف المدرسي ونشر ثقافة تقبل الآخر واحترامه، والاستخدام الرشيد والآمن للتكنولوجيا، مع التوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية، وترسيخ الهوية الوطنية والاعتزاز باللغة العربية، خاصة الالتزام بالتحدث بالفصحى، وتمكين معلمي ذوي الهمم عبر توفير أدوات وحلول تكنولوجية داعمة لعملهم.

الجدول الزمني للتقديم

أوضحت الوزارة أن استقبال المشروعات يستمر حتى 30 يونيو 2026، على أن تبدأ مرحلة التقييم عقب غلق باب التقديم وتستمر حتى نهاية أغسطس من العام نفسه.

ومن المقرر إعلان النتائج رسميًا يوم 15 سبتمبر 2026، بينما يقام حفل تكريم الفائزين في 5 أكتوبر 2026، بالتزامن مع الاحتفال بيوم المعلم العالمي.

ضوابط وشروط الاشتراك

وضعت الوزارة مجموعة من الشروط المنظمة للمشاركة في المسابقة، أبرزها:

تقديم المشروعات بصورة جماعية، بحيث لا يقل عدد أعضاء الفريق عن ثلاثة معلمين ولا يزيد على خمسة.

إتمام عملية التسجيل ورفع المشروع إلكترونيًا من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) المرفق بالإعلان الرسمي للمسابقة.

