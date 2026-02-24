النقل دهست الملاكي.. إصابة 2 في انقلاب شاحنة مواد بناء بالسويس

ارتفاع ضحايا سقوط ميكروباص في ترعة بالمنيا إلى 4 وفيات و3 مصابين- صور

شهد طريق "السويس- القاهرة" القديم حادث انقلاب سيارة نقل محملة بمواد بناء فوق سيارة ملاكي، وأسفر ذلك عن إصابة قائدي السيارتين ونقل رجال الإسعاف المصابين للمجمع الطبي لتلقي العلاج.

كان مرفق إسعاف السويس تلقى بلاغا يفيد بالحادث بالمنطقة المواجهة لمدينة السلام، من طريق السويس- القاهرة القديم، اتجاه القاهرة، ودفع الدكتور مينا فوزي مدير الإسعاف بسيارة لتقديم التأمين الطبي ونقل المصابين.

وأفادت المعاينة أن سائق الشاحنة نقل ومقطورة كان يسير بسرعة على الطريق وحاول تفادي سيارة أمامه، فانحرف بعجلة القيادة يسارا إلا أنه أخطأ في تقدير الوقت والمسافة، ما تسبب في انقلاب الشاحنة المحملة بمواد بناء فوق السيارة الملاكي ليحدث انبعاج في الزاوية اليسرى عند مقعد السائق بسبب وزن الشاحنة وحمولتها.