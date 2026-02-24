إعلان

النقل دهست الملاكي.. إصابة 2 في انقلاب شاحنة مواد بناء بالسويس

كتب : حسام الدين أحمد

12:45 م 24/02/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    انقلاب الشاحنة هشم الجانب الأيسر للسلاة الملاكي_2
  • عرض 3 صورة
    انقلاب شاحنة بطريق السويس القاهرة القديم_3

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد طريق "السويس- القاهرة" القديم حادث انقلاب سيارة نقل محملة بمواد بناء فوق سيارة ملاكي، وأسفر ذلك عن إصابة قائدي السيارتين ونقل رجال الإسعاف المصابين للمجمع الطبي لتلقي العلاج.

كان مرفق إسعاف السويس تلقى بلاغا يفيد بالحادث بالمنطقة المواجهة لمدينة السلام، من طريق السويس- القاهرة القديم، اتجاه القاهرة، ودفع الدكتور مينا فوزي مدير الإسعاف بسيارة لتقديم التأمين الطبي ونقل المصابين.

وأفادت المعاينة أن سائق الشاحنة نقل ومقطورة كان يسير بسرعة على الطريق وحاول تفادي سيارة أمامه، فانحرف بعجلة القيادة يسارا إلا أنه أخطأ في تقدير الوقت والمسافة، ما تسبب في انقلاب الشاحنة المحملة بمواد بناء فوق السيارة الملاكي ليحدث انبعاج في الزاوية اليسرى عند مقعد السائق بسبب وزن الشاحنة وحمولتها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انقلاب شاحنة السويس حوادث الطرق

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"تأشيرة سياحة".. إعلامي يكشف مفاجأة حول عودة حمزة عبدالكريم من برشلونة
رياضة محلية

"تأشيرة سياحة".. إعلامي يكشف مفاجأة حول عودة حمزة عبدالكريم من برشلونة
هل يشهد السبت مواجهة كبرى؟.. تساؤلات "عكاشة" حول مستقبل المنطقة
أخبار مصر

هل يشهد السبت مواجهة كبرى؟.. تساؤلات "عكاشة" حول مستقبل المنطقة
"بالتوفيق".. الزوراء العراقي يعلن انهاء التعاقد مع عماد النحاس
رياضة عربية وعالمية

"بالتوفيق".. الزوراء العراقي يعلن انهاء التعاقد مع عماد النحاس
"بالتوفيق".. الزوراء العراقي يعلن انهاء التعاقد مع عماد النحاس
رياضة عربية وعالمية

"بالتوفيق".. الزوراء العراقي يعلن انهاء التعاقد مع عماد النحاس
سبائك ذهب وملايين الرشاوى.. إحالة قيادات سابقة بحيي مصر الجديدة والنزهة
حوادث وقضايا

سبائك ذهب وملايين الرشاوى.. إحالة قيادات سابقة بحيي مصر الجديدة والنزهة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان