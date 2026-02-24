إعلان

تايلاند تتهم كمبوديا بإطلاق النار على الحدود والأخيرة تنفي

كتب : مصراوي

02:17 م 24/02/2026

تايلاند وكمبوديا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفاد الجيش التايلاندي بوقوع تبادل لإطلاق النار مع القوات الكمبودية على طول الحدود الثلاثاء، متهما جارته بخرق الهدنة السارية منذ ديسمبر.

ولكن وزير الإعلام الكمبودي رفض تماما هذه الاتهامات.

وذكر بيان للجيش التايلاندي أن القوات الكمبودية "أطلقت قذيفة واحدة عيار 40 مليمترا" بالقرب من دورية تايلاندية في مقاطعة سيسكيت الحدودية صباح الثلاثاء، ما استدعى من القوات التايلاندية الرد بإطلاق النار.

وأضاف البيان أنّ إطلاق النار لم يسفر عن إصابات بين أفراد القوات التايلاندية.

على الإثر، رفض وزير الإعلام الكمبودي نيث فيكترا هذه الاتهامات بقوله في تصريح لوكالة فرانس برس "هذه الادعاءات كاذبة تماما ومختلقة، وتُشوّه الحقائق بشكل فادح بقصد مُتعمّد لتضليل الرأي العام وإثارة التوتر على طول الحدود الكمبودية التايلاندية".

وصرح المتحدث العسكري التايلاندي وينتاي سوفاري في البيان بأن "تصرفات كمبوديا تُعدّ انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار" الذي أنهى ثلاثة أسابيع من القتال الحدودي الدامي في 27 كانون الأول.

وأضاف البيان "تشير المعلومات الأولية إلى أن الحادث ربما نجم عن تناوب القوات الكمبودية، وعدم دراية الأفراد الجدد باللوائح والإجراءات القيادية، ما أدى إلى ثغرة عملياتية".

تشهد المملكتان الواقعتان في جنوب شرق آسيا نزاعا طويل الأمد حول حدودهما الممتدة على مسافة 800 كيلومتر والتي رُسمت خلال فترة الاستعمار الفرنسي.

وتصاعد هذا النزاع مرارا إلى اشتباكات العام الماضي مخلفا عشرات القتلى من الجانبين، سواء بين الجنود أو المدنيين، ومتسببا في نزوح أكثر من مليون شخص بين شهري يوليو وديسمبر.

هذا المحتوى من

AFP

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تايلاند كمبوديا إطلاق النار نزاع مسلح

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ما حكم استمرار العلاقة الزوجية بعد أذان الفجر والاغتسال من الجنابة؟.. أمينة
جنة الصائم

ما حكم استمرار العلاقة الزوجية بعد أذان الفجر والاغتسال من الجنابة؟.. أمينة
تغيير اضطراري.. التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة زد بالدوري
رياضة محلية

تغيير اضطراري.. التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة زد بالدوري
زكاة الفطر: حكمها ووقتها وقيمتها.. الأزهر للفتوى يوضح
جنة الصائم

زكاة الفطر: حكمها ووقتها وقيمتها.. الأزهر للفتوى يوضح

"تأشيرة سياحة".. إعلامي يكشف مفاجأة حول عودة حمزة عبدالكريم من برشلونة
رياضة محلية

"تأشيرة سياحة".. إعلامي يكشف مفاجأة حول عودة حمزة عبدالكريم من برشلونة
سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 24 فبراير 2026
اقتصاد

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 24 فبراير 2026

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان