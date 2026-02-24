استعرض مسؤولو الإدارة العامة للمرور، الجهود المبذولة في إطار تحقيق الانضباط المروري على مختلف الطرق وخاصة الطريق الدائري، وما تم تنفيذه من حملات مرورية، وضبط العديد من المخالفات، بما يؤدي إلى تحقيق مزيد من الانضباط والسيولة المرورية على مختلف الطرق.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لتطوير وتوسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري، ورفع كفاءة وصيانة كوبري 6 أكتوبر.

وفي هذا الإطار، تم التوافق على نزول لجنة مشتركة من هيئة الطرق والكباري والمرور، لمشاهدة نقاط الاختناقات بالطريق الدائري على أرض الواقع، وسرعة وضع الحلول لها.

وقد تم التوافق كذلك ـ خلال الاجتماع ـ على أن تكون مسئولية الإشراف على أعمال رفع كفاءة وصيانة كوبري 6 أكتوبر موكلة للهيئة العامة للطرق والكباري، باعتبارها الجهة الفنية المختصة، بدلًا من إسناد ذلك للمحافظات كما هو متبع حاليًا، على أن تنتهي محافظة القاهرة من إصلاح الباكيات التسع التي بدأت في تنفيذها.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة وضع حلول لعدد من الاختناقات المرورية في بعض مناطق الكوبري، بالتعاون مع الجهات المختصة.

اقرأ أيضًا:

مواقف عشوائية.. مدبولي: كان من المخطط منع الميكروباص من صعود الدائري