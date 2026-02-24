إعلان

السيطرة على حريق داخل منزل في أوسيم دون إصابات

كتب : محمد شعبان

02:16 م 24/02/2026

قوات الحماية المدنية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، على حريق داخل منزل في منطقة أوسيم، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق داخل منزل في منطقة أوسيم، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، وتمت عملية إخماد الحريق.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال شهود العيان وقاطني المنزل لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

قوات الحماية المدنية حريق منزل حريق

