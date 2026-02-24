إعلان

الحرس الثوري الإيراني يجري تدريبات عسكرية على الساحل الجنوبي للبلاد

كتب : مصراوي

02:09 م 24/02/2026

الحرس الثوري الإيراني

أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي اليوم الثلاثاء، بأن القوات البرية التابعة للحرس الثوري أجرت تدريبات عسكرية على الساحل الجنوبي للبلاد، في الوقت الذي تدرس فيه الولايات المتحدة إمكانية شن ضربات جوية ضد الجمهورية الإسلامية.

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة "رويترز"، الثلاثاء، عن ستة مصادر مطلعة، أن إيران باتت على وشك إبرام صفقة مع الصين لشراء صواريخ "كروز" أسرع من الصوت مضادة للسفن، في وقت تعزز فيه الولايات المتحدة وجودها العسكري قرب السواحل الإيرانية تحسباً لضربات محتملة.

وقالت المصادر المطلعة على المفاوضات، إن الصفقة تتعلق بصواريخ CM‑302 صينية الصنع، وأنها على وشك الانتهاء، إلا أنه لم يتم الاتفاق على موعد التسليم.

ويبلغ مدى صواريخ CM‑302 الأسرع من الصوت، حوالي 290 كيلومتراً، ومصممة لتفادي الدفاعات المحمولة بحراً من خلال الطيران بسرعة وعلى انخفاض.

وقال خبيران في الأسلحة، لـ"رويترز"، إن "نشر مثل هذه الصواريخ سيعزز بشكل كبير من قدرات إيران الهجومية، ما يشكل تهديداً للقوات البحرية الأميركية في المنطقة".

